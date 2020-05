Ziekte velt laatste olmen op Ieperse vestingen Christophe Maertens

03 mei 2020

09u22 8 Ieper Maandag 4 mei worden 3 grote bomen langs de Lange Torhoutstraat in Ieper, tegenover het gewezen hospitaal, geveld. Omdat de bomen breed over de straat heen groeien, zal de straat die dag tijdelijk worden afgesloten voor het verkeer.

“De drie olmen waren de allerlaatste gezonde olmen op onze vestingen”, zegt schepen van Milieu en Natuur Valentijn Despeghel (sp.a). “Bovendien groeiden ze spontaan op uit een wortelstronk die zowel de beschietingen van de Eerste Wereldoorlog, als de vele houtkappingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, overleefden. Helaas werden deze indrukwekkende bomen vorig jaar getroffen door de olmenziekte. Dit is een schimmelziekte die al sinds 1918 alle olmen over heel West-Europa aantast, en waar geen remedie tegen bestaat. Daardoor zijn we tot onze grote spijt genoodzaakt om ze te vellen.”