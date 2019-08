Ziekenhuis getroffen door IT-defect: Geen operaties en spoedafdeling dicht in Jan Yperman Christophe Maertens

19 augustus 2019

15u12 8 Ieper In het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis zijn maandag en dinsdag alle operaties uitgesteld door een defect in het IT-systeem. Door het euvel worden er geen gegevens van patiënten meer verstuurd naar artsen en verpleegkundigen. “Het is alsof we vijftien jaar terug in de tijd gekatapulteerd zijn.”

“Jan Yperman Ziekenhuis is onbereikbaar. Geplande ingrepen gaan niet door. Patiënten die op eigen kracht komen, worden na medisch nazicht doorgestuurd naar omliggende ziekenhuizen.” Dat bericht verscheen maandag in de loop van de dag op heel wat sociale media. De oorzaak van de heisa was een defect in het IT-systeem. “Het is zo dat dat bij de opstart van het ziekenhuis er zich een netwerkprobleem heeft voorgedaan”, zegt algemeen directeur Frederik Chanterie. “Daardoor stond het intern dataverkeer niet meer met elkaar in verbinding. Dat kende vooral gevolgen voor onze artsen en verpleegkundigen. De gegevens die zij nodig hebben om op een goede manier zorg te verlenen, kregen ze niet meer zomaar ter beschikking op hun computer. Dat wil zeggen dat alles veel arbeidsintensiever wordt.”

Een concreet voorbeeld: een patiënt die in het ziekenhuis toekomt, krijgt een labo-onderzoek. Met de info daarvan gaat de patiënt naar de behandelende geneesheer. Nu belandden de gegevens niet zomaar meer bij de arts. “Daardoor moeten we de gegevens fysiek verzamelen en meegeven met de patiënt, zoals 15 jaar geleden, wat het een stuk intensiever maakt.”

Noodplanning

“Toen het defect werd ontdekt, zijn we onmiddellijk met een noodplanning begonnen”, aldus de directeur. “We zijn van mening dat we op die manier geen kwaliteitsvolle zorg kunnen geven en hebben daarom beslist om een opnamestop door te voeren en om alle geplande operaties te annuleren.” Maandag waren er 37 operaties gepland. Ondertussen is de fout hersteld, maar moet alles nog uitvoerig worden getest.

“Zolang dat niet is gebeurd, doen we geen operaties. Dus ook dinsdag zullen er nog geen plaatsvinden. Elke patiënt die zich hier aanmeldt, wordt gezien door onze arts. Wij zorgen ervoor dat de patiënt terechtkomt waar hij moet terechtkomen.”

Nadat het probleem bekend was, stuurde het ziekenhuis het nieuws via sociale media de wereld in. “En dat werkte”, zegt crisismanager Diego Gouwy. “Normaal melden zich hier dagelijks een 70-tal mensen aan op de Spoedafdeling, vandaag waren er dat slechts tien. Eén daarvan ging naar het ziekenhuis in Brugge, twee naar Menen en de rest naar de huisarts.” Wie via het noodnummer en ambulance in de buurt belt, zal naar een ander ziekenhuis worden gebracht: AZ Groeninge, AZ West of AZ Delta.