Zeventiger rijdt tegen zijkant van vrachtwagen: fietser vecht voor zijn leven Hans Verbeke

02 september 2020

14u03 24 Ieper Op het kruispunt van de Noorderring met de Brugseweg in Ieper is woensdag rond de middag een fietser uit Izegem levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Dat gebeurde voor de ogen van zijn echtgenote, die meefietste.



Rudy Mistiaen (73) en zijn echtgenote Gerda Vanhee maakten woensdag op hun elektrische minifietsen een tocht in de Westhoek. Op het kruispunt van de Brugseweg met de Noorderring, vlakbij het op- en afrittencomplex van de A19, liep het kort voor de middag verkeerd. Het echtpaar kwam uit de Brugseweg en wilde de Noorderring dwarsen. Ze stonden naast een vrachtwagenchauffeur die hetzelfde wilde doen. “De fietser dacht vermoedelijk dat die truck stil stond om hen vrije baan te geven, maar de trucker stond eigenlijk gewoon te wachten tot de weg vrij was om over te steken”, zegt de zaakvoerder van transportbedrijf Red Line uit Boezinge. “Net op dat moment passeerde een van mijn chauffeurs, in de richting van Poelkapelle. Net op dat moment stak de fietser over en botste tegen de rechterkant van onze vrachtwagen.”

Hevige klap

De zeventiger uit Izegem werd door de klap weggeslingerd. Hij liep vooral zware verwondingen op aan het hoofd. Zijn echtgenote zag alles gebeuren. De vrouw was in shock, maar verder ongedeerd. Rudy Mistiaen kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna samen met zijn echtgenote naar het ziekenhuis overgebracht. De omgeving van het ongeval bleef enkele uren afgesloten voor het verkeer. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om het ongeval te reconstrueren. De trucker is onder de indruk van het ongeval. “Het is beter dat hij nu enkele dagen rust krijgt om dit een plaats te geven”, zegt zijn werkgever. “Hij beseft dat hem niets kan verweten worden, maar toch knaagt het. We hopen vooral dat alles goed komt met het slachtoffer.”