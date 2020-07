Zeven dagen vermist: brandweer redt poes Chivas uit boom aan de Vestingen Hans Verbeke

02 juli 2020

19u01 0 Ieper Een gezin uit de Ieperse binnenstad is dolgelukkig. Totaal onverwacht kwam donderdagmiddag hun poes Chivas, die al zeven dagen vermist was, weer aanrennen. Even tevoren bleek het dier gered door de brandweer, toen het vast zat in een boom. “We zijn haar redders enorm dankbaar”, klinkt het bij de baasjes.



Chivas, een kattin van één jaar oud die een warm nest heeft bij het gezin dat liever anoniem blijft, verdween zeven dagen geleden. “Dat was bijzonder vreemd”, zegt haar baasje. “Chivas is gesteriliseerd en kon dus onmogelijk op zoek zijn naar een kater. Onze poes ging normaal gezien ook nooit op stap. Hooguit deed ze eens een klein toertje op de Vestingen, niet ver van ons huis. Maar plots kwam ze dus niet meer terug.”

Uit het niets

Het gezin startte een zoektocht naar de verdwenen poes. “Onze zoon van 12 is zelfs verschillende keren op pad getrokken in de hoop Chivas terug te vinden”, zegt het baasje. “Maar telkens zonder resultaat. We wisten niet goed wat te denken maar bleven hopen op een goeie afloop.” Die kwam er ook, uit onverwacht hoek. “Uit het niets kwam ze plots weer thuis. Ze was heel onrustig maar duidelijk wel blij om weer thuis te zijn. Na een half uurtje kwam ze alweer op mijn schoot liggen. Ze at wat, maar niet bijzonder veel. Nochtans is ze in die korte periode dat ze weg was, behoorlijk vermagerd.”

Vast op een tak

De baasjes hadden er het raden naar waar poes Chivas al die tijd had gezeten. “Tot ik op de Facebookpagina van Brandweer Westhoek plots een filmpje zag opduiken waarin enkele brandweermannen een poes vrijlieten die in een soort plastieken box zat. Het begeleidend tekstje maakte veel duidelijk. Chivas was blijkbaar vastgeraakt op een tak onderaan een bastion van de Vestingen. De brandweer heeft een bootje op het water gelaten om haar te redden. Chivas was niet gewond en daarom werd ze onmiddellijk weer vrijgelaten. Waarna ze een spurt inzette richting onze woning”, besluit het tevreden baasje. “We zijn de brandweermannen eeuwig dankbaar!”