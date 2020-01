Zesde smulmarkt in Boezinge Christophe Maertens

03 januari 2020

10u37 0 Ieper Op zondag 12 januari 2020 is er in Boezinge de zesde wintersmulmarkt ‘Boezinge Toost Toast’. De smulmarkt wordt georganiseerd door het kermiscomité van Boezinge.

“Het kermiscomité zorgt voor de nodige accommodatie zoals tenten, muziek met DJ Derry, tafels, stoelen en bied de verenigingen en handelaars met een Boezingse link, de kans om een centje bij te verdienen”, zegt Jan Laurens van het kermiscomité. “De smulmarkt start om 11 uur en eindigen doen we altijd stipt om 18 uur. Om 14 uur verwelkomen we de nieuwe inwoners van ons dorp en bieden we ze een welkomstgeschenkje aan.”

Op de smulmarkt gaan dit jaar 11 standen aanwezig zijn. Er zullen onder meer pannenkoeken, cava, Picon, streekbieren en jenever.