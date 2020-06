Zesde editie zomerspeurtocht ‘Je zie van Iper oa je….’ Christophe Maertens

29 juni 2020

10u09 0 Ieper De beheerders van de Facebookpagina ‘Je zie van Iper oa je…’ organiseren voor een zesde keer een zomerspeurtocht. Die brengt de deelnemer naar enkele mooie plaatsjes in Ieper. “De vragen goed lezen, want hier en daar schuilt een addertje onder het gras”, geven de samenstellers alvast als tip mee.

De Facebookpagina ‘Je zie van Iper oa je….’, goed voor 12.157 leden, bestaat ondertussen 7 jaar. “Het idee kwam eigenlijk van Anne Devos. Zij woonde vroeger in Kortrijk en ook daar hebben ze een gelijkaardige Facebookpagina”, zegt Diederik Vandenbilcke, een van de beheerders van de pagina. “Anne vroeg mij te helpen bij het oprichten van de Ieperse versie, omdat ik nogal wat mensen ken in Ieper. Iedereen kan eigenlijk lid worden en zaken en weetjes over onze stad posten. Soms ontstaan er wel eens discussies op het forum, maar we houden een oogje in het zeil. Indien er dingen worden geplaatst die niet door de beugel kunnen grijpen we in.”

Niet aartsmoeilijk

De beheerders van de pagina organiseren jaarlijks ook enkele activiteiten voor hun leden. Een daarvan is de zomerspeurtocht die nu voor de zesde keer plaatsvindt. Samenstellers van de tocht zijn Patrick Nuytten en Johan Vanackere. “Het is de bedoeling dat er verschillende vragen worden opgelost om zo bij een naam van een persoon of een plaatsnaam uit te komen. Het resultaat heeft altijd met Ieper te maken. Of het moeilijk is? De vragen zijn niet altijd even eenvoudig, maar ook niet aartsmoeilijk. Het moet voor iedereen een beetje leuk blijven. Een tip: lees de vragen echter heel aandachtig, want soms zit er een adertje onder het gras”, aldus Patrick.

Rolstoelgebruikers

De speurtocht loopt tot 12 september. “Het wandelparcours is 4 km lang en doet enkele mooie, en voor sommigen onbekende, plekjes in onze stad aan”, zegt Diederik. “De wandeltocht is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De formulieren van de zoektocht kosten 7 euro en zijn te koop op de Dienst Toerisme. De prijsuitreiking is normaal voorzien op 26 september in zaal Familiekring. “Door de coronamaatregelen kan dit echter verplaatst worden naar 28 november. Alle info daarvoor is te vinden op de Facebookpagina. Aansluitend is er een barbecue. Iedereen kan deelnemen aan de zoektocht, maar de ruime prijzenpot wordt verdeeld onder de deelnemers die lid zijn van de Facebookpagina ‘Je zie van Iper oa je..’.