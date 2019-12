Zes verdachten in zaak van drugslabo’s blijven maand langer in de cel VHS

10u54 4 Ieper De raadkamer in Ieper heeft dinsdagmorgen de aanhouding verlengd van zes verdachten in het dossier van de drugslabo’s in Vlamertinge, Reninge en Maaseik. Eén verdachte is ondertussen weer vrij.

De ontdekking van twee verlaten drugslabo’s in stallen in Vlamertinge en Reninge beroert de Westhoek. Het lab in een hoeve in de Abelestraat in Vlamertinge werd twee weken geleden al ontdekt en leidde vorige week donderdag tot huiszoekingen in Reninge en Limburg. In de Groenestraat in Reninge werden enkele mensen opgepakt. De speurders troffen er in een huis zeven illegalen aan die er zaten te wachten op transport naar het Verenigd Koninkrijk. Het parket vermoedt dat de hoevewoning dienst deed als onderduikadres voor transmigranten.

Vader en zoon

Bij een inval in een villa in het Limburgse Maaseik troffen de speurders in een kelder een vader en een zoon uit Maasmechelen aan die duizenden xtc-pillen aan het maken waren. Beide mannen werden opgepakt. In de kelder was ook een plantage met honderden cannabisplanten ingericht. In totaal werden zeven mensen opgepakt. Zes van hen werden afgelopen weekend aangehouden door de onderzoeksrechter in Ieper. De raadkamer heeft hun aanhouding met een maand verlengd omdat er nog veel onderzoek moet gebeuren, maar ook om te vermijden dat de verdachten contact zouden hebben met mensen die mogelijk ook in het dossier betrokken zijn, maar nu nog op vrije voeten zijn.

Zelfde eigenaar

De twee hoeves in de Westhoek behoren toe aan dezelfde eigenaar. De 35-jarige man uit Vlamertinge verhuurde de hoeve in Vlamertinge sinds maart, die in Reninge sinds juli. De man wist naar eigen zeggen niet wat zich in de stallen afspeelde.