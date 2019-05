Zes nieuwe rolstoelen voor Ieperse G-sporters Christophe Maertens

24 mei 2019

10u39 0 Ieper Met een crowdfundingscampagne is de Ieperse sportdienst, samen met ‘Life on Wheels’ en Westhoek Vrijetijd Anders (WVA), er in geslaagd genoeg geld in te zamelen voor zes sportrolstoelen. Die staan op de sportdienst ter beschikking van mensen met een handicap die graag willen sporten.

Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat de Westhoek heel wat in te halen heeft als het over G-sport gaat. Mensen met een beperking - visueel, lichamelijk, auditief, psychisch en autisme - vinden in onze regio maar enkele initiatieven om te sporten. Donderdag was er in het Ieperse sportcentrum een infomoment rond G-sport. Daarbij werden de nieuwe rolstoelen voorgesteld.