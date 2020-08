Zelfontbranding chemisch product veroorzaakt brand bij CID Lines in Ieper LSI

25 augustus 2020

08u18

Bron: LSI 0 Ieper Bij het chemisch bedrijf CID Lines aan de Oostkaai in Ieper is maandagnacht brand uitgebroken door zelfontbranding van een chemisch product. Het veroorzaakte vooral veel rook in het bedrijf.

De oproep bij de brandweerzone Westhoek liep rond 5.15 uur binnen vanuit de vestiging aan de Oostkaai 20. CID Lines is een producent van reinigings- en ontsmettingsproducten voor de veehouderij, voedingsindustrie, autoverzorging en handhygiëne. Het telt ook twee vestigingen in de Waterpoortstraat en Oostkaai 38. Er werken driehonderd personeelsleden. Sinds begin dit jaar is het in Amerikaanse handen.

Een van de chemische producten veroorzaakte in het bedrijf een reactie, waardoor het spontaan ontbrandde. Het leverde vooral veel rook op in het bedrijf, maar de schade bleef beperkt. “Onder toezicht van de brandweer worden die producten nu uit voorzorg naar buiten gehaald”, zegt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Er is ook een adviseur gevaarlijke stoffen aanwezig omdat het toch om chemische producten gaat. Maar is er is geen gevaar voor de buurt geweest.”