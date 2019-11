Zeldzame publicatie over koperen topstuk Yper Museum Christophe Maertens

06 november 2019

08u29 0 Ieper Het Yper Museum heeft onlangs de hand kunnen leggen op een zeldzaam boek van W.F. Creeny: A book of fac-similes of monumental brasses of the Continent of Europa. Dat boek leert meer over een topstuk van het Yper Museum, een Ieperse koperen grafplaat.

“Een van de topstukken in het Yper Museum is een grote koperen grafplaat van rijke Ieperlingen Pieter Lansaem (+1489) en zijn echtgenote Liesbeth Pauwelin”, aldus het Yper Museum. “Het graf en de grafplaat bevonden zich oorspronkelijk in het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal op de Grote Markt van Ieper. Het was de Brits-Belgische kunsthistoricus James Weale die het graf in de negentiende eeuw herontdekte. Hij wees op het belang en de schoonheid ervan. Hij lichtte de grafsteen uit de kapelvloer en stelde het tentoon aan een zijmuur. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ging de grafsteen verloren, maar de koperen band kon gered worden.”

Op de koperen band staan de wapens van het echtpaar afgebeeld en de symbolen van de vier evangelisten. “Wat de grafplaat zo uitzonderlijk maakt zijn de reeks mooie tafereeltjes die het leven van de mens uitbeelden van de geboorte tot het graf, zoals een een baby bij zijn moeder, een kleuter die leert lopen, spelende kinderen, steltlopers, een vrijend koppel, het huwelijk,… Omdat die taferelen leesbaarder te maken maakte Weale een ‘wrijfprent’ van de koperen band.”

In Engeland was er veel belangstelling voor dergelijke grafplaten. In 1884 verscheen het boek van W.F. Creeny: A book of fac-similes of monumental brasses of the Continent of Europe. “Dit imposante boek bevat een reproductie van de ‘wrijfprent’ van Weale en leert ons meer over de Ieperse grafplaat”, aldus het museum. “Het grote belang van dit topstuk wordt ook benadrukt door het feit dat de auteur de Ieperse plaat koos als frontispice van zijn boek.”

Het Yper Museum kon onlangs een exemplaar van dit zeldzame boek verwerven. Wie dat wenst kan het raadplegen in het Kenniscentrum van het Yper Museum, Sint-Maartensplein 3, Ieper.