Zeer gelovig, maar toch wil man offerblokdiefstallen plegen Christophe Maertens

04 november 2019

11u42 0 Ieper Voor de rechter in Ieper staat een Fransman (65) terecht die zich moet verantwoorden nadat hij drie keer probeerde geld uit een offerblok te stelen in de kerk van Woesten. “Die man is zeer gelovig, het is een raadsel waarom hij het deed.”

In oktober en december van vorig jaar probeerde de zestiger drie keer geld uit de offerblok in de kerk van Woesten te stelen. Aanvankelijk ontkende hij. “Ik kom enkel in de kerk om te bidden”, klonk het bij de Fransman. Na geconfronteerd te zijn met camerabeelden, gaf hij toch toe. Volgens zijn raadsman, Christine Onraet, gaat het om een zwak begaafd iemand. “Die man komt uit een welgestelde familie en is een beetje het zorgenkind”, aldus de advocate. “Hij is echter zeer gelovig en het is een raadsel waarom hij de feiten pleegde.” Er wordt opschorting van straf gevraagd. Vonnis op 2 december.