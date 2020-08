Zaterdagmarkt verhuist vanaf 5 september terug naar Grote Markt Christophe Maertens

26 augustus 2020

16u40 3 Ieper Door de coronacrisis moest de Ieperse zaterdagmarkt uitwijken naar de Leopold III-laan, maar vanaf zaterdag 5 september staan de kramen weer op hun vertrouwde plaats op de Grote Markt.

Een circulatieplan met looplijnen en in- en uitgangen, een beperkt aantal bezoekers en begeleiders met ontsmettingsmiddelen moeten alles in goede banen leiden. Ook mondmaskers blijven verplicht. “Voor veel mensen is aan het marktgebeuren een belangrijke sociale dimensie verbonden en in dat opzicht is een verankering van de markt binnen het centrum een goede zaak”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Ook onze horeca en handelaars varen er wel bij. Toch moeten we alert blijven en vragen we de marktbezoekers de coronamaatregelen strikt te respecteren.”

Door een aantal geplande evenementen in het najaar zullen de marktkramers wel enkele zaterdagen moeten uitwijken naar de Esplanade. De exacte data volgen.