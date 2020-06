Zaterdagmarkt vanaf 20 juni weer op de Grote Markt Christophe Maertens

16 juni 2020

07u46 0 Ieper Vanaf 20 juni vindt de Ieperse zaterdagmarkt weer op de Grote Markt plaats.

Na de lockdown was er op zaterdag 23 mei voor het eerst opnieuw een markt in Ieper. Die vond plaats op een nieuwe locatie, langs Hoornwerk en de Leopold III-laan. “We hopen zo spoedig mogelijk terug te keren naar de Grote Markt”, zei schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) toen. En dat gebeurt ook: nu zaterdag 20 juni keert de markt terug naar haar vertrouwde stek op de Grote Markt. Daarbij blijft het beurtrolsysteem voor niet-voedingskramen behouden, want er mogen maximaal 50 kramen staan. Ter plaatse toont een circulatieplan de marktgangers in welke richting ze tussen de kramen kunnen wandelen. Voor elk marktkraam is er een wachtzone om onderling afstand te houden.