Zaterdagmarkt gaat opnieuw van start, op andere plaats en met aangeduide wandelrichting Christophe Maertens

22 mei 2020

16u18 0 Ieper Zaterdag 23 mei is er voor het eerst weer een zaterdagmarkt in Ieper na de versoepeling van de coronamaatregelen. De markt vindt plaats met een beurtrolsysteem voor niet-voedingskramen, op een nieuwe locatie langs Hoornwerk en de Leopold III-laan.

Het parcours van de markt loopt van de sporthallen tot aan de Menenpoort. De markt kent drie ingangen: aan de Menenpoort, via het Poternepad en via de parkings aan de sporthallen. Er wordt een wandelrichting uitgestippeld. Van aan de Menenpoort volgt de bezoeker het grindpad langs het water. Langs de kramen loopt men in de richting van de Menenpoort (witte pijlen). Op enkele plaatsen kan men tussen de scheidingswand van richting veranderen. Via pijlen op de grond en borden zie je welke richting er moet worden gewandeld.

Aan de ingangen van het marktparcours komt in- en uitgangscontrole met uitleg over het circulatieplan, de info over social distancing en de opstelling van de kramen. Voor elk marktkraam is er een wachtzone om onderling afstand te houden. Aan de Menenpoort wordt een extra fietsenstalling voorzien. Parkeren kan op de parkings van de sportinfrastructuur, inrijden via de Picanollaan. Vanuit het centrum kan je te voet via de voetgangersbrug het marktparcours bereiken.

“We hopen zo spoedig mogelijk terug te keren naar de Grote Markt, maar dat zal allemaal afhangen van de evolutie van COVID-19”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper).