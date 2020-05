Zaterdagmarkt aan Kasteelgracht valt in de smaak: “Maar we missen de sfeer van de Grote Markt wel” Peter Lanssens

23 mei 2020

15u57 5 Ieper De zaterdagmarkt in Ieper is terug, (nog) niet op de Grote Markt, wel op een nieuwe tijdelijke locatie: de Leopold III-laan aan de Kasteelgracht. De mensen vonden vlot de weg. Het was er gezellig druk. Al hoopt iedereen, bezoekers en marktkramers, dat het snel weer helemaal normaal wordt. “We missen allemaal de sfeer van de Grote Markt.”

Feestelijke marktportiers met mondmasker aan verwelkomden de vele bezoekers. Zij waren dan ook blij om na twee maanden weer naar de zaterdagmarkt te kunnen gaan. Al moesten ze eerst geduldig aanschuiven om binnen te mogen op de Leopold III-laan. Op de markt zelf – met een door de Nationale Veiligheidsraad vastgelegd maximum van vijftig kramen – de gebruikelijke coronamaatregelen zoals looplijnen en wachtzones, waar de meeste mensen netjes anderhalve meter afstand hielden.

De zaterdagmarkt werkt tot de terugkeer naar de Grote Markt met een beurtrolsysteem voor niet-voedingskramen. De voedingskramen staan elke week op de markt en alle andere kramen beurtelings om de twee weken. De vijftig kramen staan ordentelijk naast elkaar, in de lange Leopold III-laan, zodat alle bezoekers voldoende ruimte hebben. Parkeren doe je in de Picanollaan, aan de Menenpoort is een extra fietsenstalling gezet en vanuit het centrum van Ieper bereik je het marktparcours te voet over de voetgangersbrug Poternepad. Alles verliep vlot op de eerste editie daar. Een (fiets)patrouille van de politie hield een oogje in het zeil.

Horeca

“We zijn blij om onze trouwe klanten terug te zien”, zegt Heidi Anseele van groenten en fruit Anseele, lid van het marktcomité in Ieper. “We leunen hier dicht tegen een normale verkoop aan. Nog een paar weken mooi lenteweer en het komt helemaal goed. Het is wel niet gemakkelijk om met een gezichtsbeschermer te werken, want die dampt soms aan. En je moet twee keer aan de mensen vragen wat ze willen, want je hoort het soms niet zo goed. Zo’n gezichtsbeschermer vormt precies een barrière. De klanten volgen over het algemeen goed de coronamaatregelen. We moeten er af en toe wel eens iemand op wijzen om de regels te respecteren, maar dat valt goed mee. We zijn het stadsbestuur van Ieper zeer dankbaar voor deze oplossing. Het is goed georganiseerd. Al gaat er natuurlijk niets boven onze plaats op de Grote Markt. De sfeer is er beter. We hopen met de markt naar de Grote Markt te kunnen zodra de horeca weer open mag, zodat we er ook iets kunnen drinken.”

Aan sommige kramen was het vaak vrij lang wachten door de drukte, zoals aan dat van vishandel Meeusen. “We hebben zijn verse vis gemist, hij staat bekend voor zijn kwaliteit en prima service”, zegt Mathieu Deberdt (41) uit Zonnebeke. “Ik ging de voorbije weken elders vis halen, maar we komen toch het liefst naar hier. De alternatieve locatie voor de zaterdagmarkt is aangenaam. En dankzij de goede organisatie is het hier helemaal veilig.”