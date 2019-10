Zaakvoerders warenhuis voor de rechter voor fiscale fraude Christophe Maertens

14 oktober 2019

19u39 0 Ieper Voor de rechter in Ieper staan twee zaakvoerders van een Iepers warenhuis voor de rechter omdat ze geld van hun bedrijf op hun eigen rekening zouden hebben overgeschreven. De broers riskeren beiden een zware straf: effectieve celstraffen een jaar en een beroepsverbod van 5 jaar. Er hangt hen ook een geldboete en een verbeurdverklaring van respectievelijk 16.000 euro en 395.000 euro en 7.500 euro en 171.000 euro boven het hoofd.

De twee broers worden verdacht van geld uit de kassa van de winkel te hebben overgeschreven naar hun eigen persoonlijke rekening. Het zou gaan om grote bedragen. De openbare aanklager dagvaardde de twee zaakvoerders voor misbruik van vertrouwen, fiscale fraude en niet aangeven van beroepsinkomsten. De beklaagden zouden ook geld hebben doorgestort naar de rekening van de kinderen.

Volgens de verdediging zijn de feiten niet bewezen. “Het onderzoek duurde zes jaar en het gaat om feiten die zouden hebben plaatsgevonden tussen 2014 en 2012.” De raadsman van de broers merkte op dat de Bijzondere Belangstinsinspectie (BBI) geen fouten vond in de boekhouding. “Een beroepsverbod zou het faillissement van de winkel betekenen en dat wil zeggen dat een aantal personeelsleden hun werk zouden verliezen. Het kan trouwens niet dat er kassagelden werden weggemaakt. Alles wat aan de kassa passeert, wordt geregistreerd.” De openbare aanklager vindt echter dat dat niet zeker is. “En natuurlijk was die boekhouding in orde, anders was het helemaal te gek”, reageerde de aanklager nog. Vonnis op 25 november.