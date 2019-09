Zaakvoerder wafelbakkerij Dimabel ziet levenswerk verwoest door brand: “Ik kon niks meer redden” Hans Verbeke

20 september 2019

04u50 12 Ieper Een hevige brand heeft donderdagnacht op de industriezone in Ieper de wafelbakkerij Dimabel in de as gelegd. “Twintig jaar hard werken gaat in één klap naar de haaien”, zegt Didier Clarisse (50), de aangeslagen zaakvoerder. “Het ging zo snel dat ik zelfs niks meer kon redden. De vuurzee was enorm.” Achttien mensen zijn technisch werkloos, de brandweer zal nog ettelijke uren nablussen.

Het was iets voor half één toen Didier Clarisse uit Reningelst een telefoontje kreeg van de alarmcentrale. “De melding was een brandalarm in twee zones in het bedrijf”, zegt de zaakvoerder van de ambachtelijke wafelbakkerij Dimabel. “Ik ben in m’n kleren gesprongen en vliegensvlug naar de industriezone in Ieper gereden, waar onze fabriek staat. Een kwartier later was ik ter plaatse maar toen stond alles al in lichterlaaie. Ik heb nog tevergeefs geprobeerd om binnen te gaan in de kantoren om te proberen één en ander te redden. De vlammen en de enorme hitte brachten me echter snel op andere gedachten.”

Gecontroleerd laten uitbranden

Ook de brandweer was aanvankelijk opgeroepen voor een brandalarm. “Maar bij het aanrijden, kregen we een seintje van de politie dat het om een uitslaande brand ging”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder bij Brandweer Westhoek. “Daarop hebben we onmiddellijk de hulp ingeroepen van extra collega’s. Blussers uit Poperinge, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke en Houthulst repten zich ook ter plaatse, net als een preventie-adviseur van de post Lo-Reninge. Toen we ter plaatse kwamen, zat er niet veel anders op dan het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden en overslag te vermijden naar de naastliggende bedrijven. Daar zijn we in geslaagd.” Tot alle gevaar geweken was, koelden de blussers ook een gastank af die aan de zijkant van de ambachtelijke wafelbakkerij stond opgesteld. Om dicht genoeg bij de gastank in kwestie te geraken, moest een slagboom van een naastliggend bedrijf worden overgeplooid.

Bio- en dieetwafels

Na een dik uur was de brand onder controle. Het 2.000 vierkante meter grote bedrijf is wel helemaal verloren. “Het doet pijn als je machteloos moet staan toekijken hoe het vuur ongenadig alles verteert”, zegt zaakvoerder Didier Clarisse. “Twintig jaar geleden heb ik onze wafelbakkerij eigenhandig uit de grond gestampt. Begonnen vanaf nul en hard gewroet om te bereiken wat we nu hadden: een mooi bedrijf met twaalf vaste werknemers en zes interimkrachten. We zijn vooral gespecialiseerd in de productie van bio- en dieetwafels. Samen met onze andere producten leveren we die aan groothandels en supermarkten. Hoe het nu verder moet, is op dit moment ook voor mij een raadsel.”

Mogelijk nog een dag nablussen

De brandweer, die ruim zestig manschappen inzette, bluste donderdagnacht nog geruime tijd na. “Ook vrijdag zal dat nog het geval zijn”, weet woordvoerder Kristof Louagie. “Dan zal met een kraan het puin worden opengetrokken om te zien waar er nog vuurhaarden zijn. Uit ervaring weten we dat dit een karwei is dat lang kan duren, mogelijk de hele dag zelfs. Maar het moet. Elk risico op heropflakkering moet in de kiem gesmoord worden.”