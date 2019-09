Exclusief voor abonnees Zaakvoerder wafelbakkerij Dimabel ziet levenswerk in vlammen opgaan: “Ik kon niks meer redden” Hans Verbeke

20 september 2019

04u50 186 Ieper Een hevige brand heeft donderdagnacht op de industriezone in Ieper wafelbakkerij Dimabel in de as gelegd. “Twintig jaar hard werk is in één klap verloren”, zucht zaakvoerder Didier Clarisse (50). “Het ging zo snel dat ik niks meer kon redden. De vuurzee was enorm.” Achttien mensen zijn technisch werkloos, de brandweer moest nog uren nablussen.

Rond 0.30 uur kreeg Didier Clarisse uit Reningelst een telefoontje van de alarmcentrale. “Het brandalarm was afgegaan in twee zones in het bedrijf”, zegt de zaakvoerder van de ambachtelijke wafelbakkerij Dimabel. “Ik ben snel naar de industriezone in Ieper gereden, waar onze fabriek staat. Een kwartier later was ik ter plaatse, maar toen stond alles al in lichterlaaie. Ik heb nog tevergeefs geprobeerd binnen te gaan in de kantoren om te proberen een en ander te redden. De vlammen en de enorme hitte brachten me echter snel op andere gedachten.”

