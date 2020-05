Ypriana viert 100ste verjaardag in quarantaine met een unieke onlinepremière van Ypriana Mars 2020 Christophe Maertens

04 mei 2020

18u27 0 Ieper Het was al langer aangekondigd: De Koninklijke Harmonie Ypriana viert dit jaar haar 100ste verjaardag en dat zou gebeuren met een goed gevulde feestagenda. Het coronavirus gooide echter serieus roet in het eten. Ypriana zou echter Ypriana niet zijn mocht het niet met iets speciaals naar buiten komen: op 10 mei krijgt de nieuwe Ypriana Mars 2020 een unieke onlinepremière.

“2020, het jaar stond in gouden letters in de agenda van de Koninklijke Harmonie Ypriana: hét jaar waarin de vereniging 100 kaarsjes zou uitblazen”, zegt Klaas Coulembier, voorzitter van de harmonie. “Het eivol programma zou er een onvergetelijk jaar van maken, met concerten, wandelconcerten, een concertreis, een driemaandelijks magazine en verschillende activiteiten voor de leden. Voor sommige projecten begonnen de voorbereiding en het sparen al vijf jaar geleden. De rode draad door het feestjaar waren maandelijkse optredens voor de tentoonstelling herSTELLINGEN in het Yper Museum. Het verhaal van Ypriana is binnen die tentoonstelling een voorbeeld van de Ieperse veerkracht in de jaren 1920, waarin cultuur en ontspanning een grote rol speelden. Elke maand zou een andere groep van binnen Ypriana – het Iepers KinderOrkest (IKO), jeugdorkest Ons Kramikkels, de trommelkorpsen of een klarinetensemble - present tekenen om een nieuw deel van de tentoonstelling te openen.”

Concerten in Londen

Ypriana moest ondertussen al zeven optredens uitstellen of annuleren. “Naast de opening van de tentoonstelling van het Yper Museum, een concert met Wannes Cappelle, twee concerten in Londen, het gezamenlijk concert van Ons Kramikkels en IKO, en de Last Post plechtigheden voor ANZAC Day en de 100 Kilometer van Ieper. Eind mei was er nog een concert gepland met Lady Linn, en op 10 mei zou Ypriana zich door honderden muzikanten van bevriende orkesten laten omringen tijdens het Vredesfeest in Ieper. Normaal had op die datum voor de allereerste keer de nieuwe feestmars geklonken die Yprianist-componist Peter Leroy speciaal voor het jubileum componeerde.”

Samen musiceren in quarantaine

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, weet de voorzitter. “Vele muzikanten zochten en vonden al snel manieren om toch samen muziek te maken”, zegt Klaas Coulembier. “Dirigent Nico Logghe stelde voor om de nieuwe Ypriana Mars 2020 een unieke online première te geven. Alle muzikanten namen hun eigen partituur thuis op met hun smartphone, waarna de 100 filmpjes vakkundig gemonteerd werden door slagwerker Sam Bouckaert. We wilden niet het zoveelste filmpje maken waarin alle muzikanten in een mozaïek naast elkaar worden gezet, we wilden de sfeer van 100 jaar Ypriana oproepen. Het filmpje wordt gelanceerd op Facebook op 10 mei, de datum waarop de première gepland was.”

In kleinere groepen en op afstand

“Hoe het najaar er voor Ypriana zal uitzien is nog niet helemaal duidelijk, maar zodra we op een veilige en verantwoorde manier terug samen kunnen komen, zal er gerepeteerd worden”, klinkt het kordaat. “Desnoods doen we dat in kleinere groepen op afstand of in open lucht. Ons magazine blijven we verder afwerken en elke drie maanden verspreiden we dat in Ieper. De rest van onze feestelijkheden – inclusief de reis naar Londen – vieren we gewoon dubbel en dik in 2021, wanneer Ypriana 101 jaar wordt!”