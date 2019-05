Ypres Rally gaat groene toer op: voor elke deelnemer plant organisatie een boom Christophe Maertens

23 mei 2019

17u39 2 Ieper De vzw Superstage, organisator van de Renties Ypres Rally, gaan de groene toer op. De vzw gaat voor elke deelnemer een boom planten. “Duurzaamheid en mobiliteit zijn perfect te combineren met een rally van internationaal niveau.”

In de Monteberg Rally werd al een eerste duurzaamheidsmaatregel ingevoerd. Drank in blikjes was verboden langs de klassementsproeven. “Tijdens de Renties Ypres Rally, van 27 tot 29 juni, zal diezelfde maatregel van kracht zijn, maar we gaan nog een stapje verder”, zegt Arthur Tanghe van Superstage. “Elke toeschouwer zal bij het afhalen van zijn ticket een biologisch afbreekbare vuilniszak krijgen, zodat iedereen zelf zijn afval kan verzamelen en in de vuilnisbakken kan deponeren. Een sensibiliseringsactie die elke rallyfan nog eens bewust maakt dat ze de velden en eigendommen van omwonenden moeten respecteren. Verder gaan we het statiegeld op drankbekers en flessen verhogen, waardoor de inzameling vlotter zal verlopen.”

Ecologisch rijden

Tijdens de Ypres Rally zal een ‘hop-on-hop-off’ treintje langs de verschillende randparkings rijden om de toeschouwers van en naar het centrum te brengen. Dat moet het centrum ontlasten van heel wat verkeer. “Superstage engageert zich ook voor de FIA Smart Driving Challenge, een wereldwijde wedstrijd voor automobilisten om slim, ecologisch en veilig te rijden”, gaat Jan Huyghe, marketing en sales director van Superstage verder. “We zullen een traject van 150 kilometer uitstippelen over delen van het parcours en langs historische hotspots van de Ypres Rally. Die route moeten de deelnemers zo veilig, slim en ecologisch mogelijk afleggen met hun auto. Een tracker in de wagen zal alles registreren en zo wordt een klassement opgemaakt.”

CO2-uitstoot neutraliseren

Volgens de organisatoren is de CO2-uitstoot van de rally verwaarloosbaar in vergelijking met de dagelijkse uitstoot van de bewoners, bedrijven en landbouw. “Toch willen we onze uitstoot neutraliseren. In overleg met het stadsbestuur planten we daarom voor iedere deelnemer een boom. De rallypiloten krijgen van hun boom een certificaat.”

“De Ypres Rally is al meer dan een halve eeuw een van de grote uithangborden van onze stad. Een evenement met internationale faam waar we trots op mogen zijn”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “We zijn tevreden dat de organisatie zich inspant om het evenement zo veilig, net en toegankelijk mogelijk te houden. Ook wat betreft parkeren en de vlotte bereikbaarheid van de binnenstad heeft de organisatie haar huiswerk goed gemaakt.”

“Ik kan deze inspanningen alleen maar toejuichen”, treedt schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper) zijn burgemeester bij. “Ik heb tijdens de Monteberg Rally kunnen vaststellen dat er geen blikjes lagen op de weilanden en dat duurzaamheid echt leeft bij de toeschouwers en de deelnemers. Op naar een veilig rallyweekend.”