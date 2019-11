Ypres Historic Regularity gaat door zoals gepland LBR

26 november 2019

17u45 0 Ieper De Ypres Historic Regularity 2019 mag dit weekend niet op Poperings grondgebied plaatsvinden. Dat had burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) gemeld tijdens de gemeenteraad op maandagavond. “We hebben goedkeuring gekregen van de provincie West-Vlaanderen, dus ons evenement gaat door zoals gepland”, zegt de organisatie.

De tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de ‘Ypres Historic Regularity 2019’ op 29, 30 november en 1 december 2019 stond op de agenda van de gemeenteraad op maandagavond in Poperinge. Voorgesteld werd goedkeuring te hechten aan een tijdelijk reglement naar aanleiding van onder meer beperkingen op de ambulante activiteiten, onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, verbod van bezit en verkoop van dranken in blik, landen en opstijgen van drones.. Nog voor de stemming kwam burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) tussen. “Een stemming is eigenlijk niet nodig. Deze wedstrijd werd in onduidelijke omstandigheden uitgewerkt. Een aantal voorwaarden zijn op vandaag nog steeds niet voldaan onder meer een lijst met stewards en plaatsbeschrijving”, sprak burgemeester Dejaegher. “Ik wens het veiligheidsrisico met bijhorende overlast voor de bewoners niet te nemen. Vorig jaar was er een gelijkaardige onverdunde wedstrijd moet nogal wat klachten van overlast in diverse gemeenten. De politieverordening wordt dan ook geweigerd.”

Bij de organisatie Ypres Historic Regularity wordt er duidelijk gecommuniceerd. “Dit gaat niet over een rally, maar over een regelmatigheidsproef waarbij de gemiddelde tijd belangrijk is. We hebben goedkeuring gekregen van de provincie West-Vlaanderen, de provincie Henegouwen en FOD Binnenlandse zaken. Wat er gebeurd is in Poperinge zullen we respecteren, maar ons evenement wordt niet gewijzigd door wat werd beslist in Poperinge. Misschien hebben we met de burgemeester niet duidelijk genoeg gecommuniceerd, waardoor er nu verwarring is. We hopen om na het evenement met burgemeester Dejaegher rond de tafel te zitten”, sprak Jan Huyghe.

De Ypres Historic Regularity is na zijn eerste editie vorig jaar uitgegroeid tot dé Belgische afspraak onder de Europese regelmatigheidsrally’s. 100 tenoren, waaronder een hele reeks specialisten en 20% buitenlandse teams, tekenen present om een gooi te doen naar de overwinning. “Bovenop ons vast concept hebben we voor deze tweede editie het programma uitgebreid. Gedurende het driedaagse evenement gaat de karavaan dit jaar onderweg 4 gastgemeentes aandoen. Een vernieuwing waar we trots op zijn, want in elke gastgemeente waar de karavaan neerstrijkt zal er ouderwetse autosportsfeer te snuiven zijn. Op die locaties organiseren we hetzij een servicezone, hetzij een stempelcontrole of een afgesloten regelmatigheidsrit, waar de toeschouwers in alle veiligheid de deelnemers in actie kunnen zien” vult wedstrijdleider Norbert Dumoulin aan. De vier gastgemeenten zijn Boezinge, Komen-Waasten, Moeskroen en Boeschèpe.