Ypres Historic Rally maakt geen deel meer uit van Europees Kampioenschap, maar keer wel prominenter terug naar stadscentrum Christophe Maertens

10 december 2019

11u57 6 Ieper Voor het eerst sinds lang zal de Ypres Historic Rally geen deel meer uitmaken van het Europees kampioenschap. Dat wil echter niet zeggen dat de oltimers uit beeld verdwijnen, integendeel. “In 2020 zal de Historic nog prominenter aanwezig zijn in het stadscentrum.”

Sinds 1993 worden in Ieper jaarlijks niet één maar twee wedstrijden gereden die tegelijkertijd georganiseerd worden. Voor oldtimers zetten de organisatoren een aparte rally op poten: de Ypres Historic Rally. Om niet te verwarren met de wedstrijd voor ‘moderne’ wagens, krijgen de historics een ander startnummer.

De terugkeer naar het centrum van Ieper van de Ypres Historic Rally werd twee jaar geleden al ingezet. In 2020, het jaar waarin ook Club Superstage met zijn hoofdzetel terugkeert in het centrum van Ieper, zal de Ypres Historic Rally nog prominenter aanwezig zijn in het centrum van de Kattenstad, zeggen de organisatoren. Deze keer zal het servicepark van de Historic Rally zich op en rond de Markt bevinden, net zoals dat van de moderne Renties Ypres Rally. “Bovendien zullen alle wagens over hetzelfde start- en finishpodium rijden op de Markt”, zegt Alain Penasse, voorzitter van Club Superstage, de organisatie achter de rally.

Roemrijke geschiedenis

Voor de eerste keer sinds lange tijd, zal de Ypres Historic Rally geen deel uitmaken van het Europees kampioenschap. “We hebben kennis genomen van de beslissing van de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) om andere wedstrijden op te nemen op de kalender van het Europees kampioenschap. De FIA geeft de voorkeur aan aparte Historic-evenementen, terwijl wij in Ieper tegelijkertijd ook de moderne Renties Ypres Rally organiseren”, verklaart Alain Penasse. “Dat betekent organisatorisch dat we voortaan één grote Ypres Historic Rally presenteren, want we moeten het startveld niet meer opdelen in een nationaal en FIA-gedeelte.”

Over de internationale uitstraling maakt de organisator van de Ypres Historic Rally zich niet meteen zorgen. “De roemrijke historie van de Ypres Rally spreekt voor zich. Dat verleden, de prachtige herinneringen die veel rijders aan hun deelnames in Ieper hebben en vooral het unieke decor en de gezellige sfeer van de Markt in Ieper maken deel uit van de aantrekkingskracht van het evenement.”

“We zijn er zeker van dat we op 26 en 27 juni 2020 weer een internationaal hoogstaand startveld kunnen presenteren in de Ypres Historic Rally, want veel buitenlandse tenoren willen Ieper niet missen. Bovendien zullen de Belgische toppers weer present zijn, zeker nu de Historic ook opgenomen wordt in het centrale servicepark en de Historische wagens over hetzelfde start- en finishpodium zullen rijden,” besluit Alain Penasse.

Industriële bevloering

De volgende drie jaar wordt het de ‘Bernard Degroote Ypres Historic Rally’. De specialist in Industriële bevloering uit Passendale verbindt zijn naam voor drie jaar aan de wedstrijd. “Dennis Degroote, de zoon van Bernard en mede zaakvoerder, heeft zelf rally gereden en vorig jaar showden we onze wagen op de Grote Markt in Ieper,” vertelt Steven Dedrie, mede zaakvoerder van het bedrijf dat gepolierde beton plaatst. “Veel van onze klanten zijn gevestigd in de driehoek Ieper-Roeselare-Kortrijk. Rondom Ieper zijn veel bedrijven gevestigd die tot onze doelgroep behoren en een aantal van onze klanten zijn zelf actief in de rallysport. Vandaar onze keuze om de naam van ons bedrijf te verbinden aan de Bernard Degroote Ypres Historic Rally.”

“Met steun van SAS Pils, de tweede grote partner van de wedstrijd en al drie jaar hoofdsponsor, gaat de Bernard Degroote Ypres Historic Rally een mooie toekomst tegemoet in Ieper”, zegt nog Alain Penasse.