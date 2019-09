Yper Museum zoekt jongeren voor Voorlopig Bewind Christophe Maertens

10 september 2019

17u24 2 Ieper Het Yper Museum is op zoek naar 15-jarigen die lid willen worden van het Voorlopig Bewind.

Het museum zoekt 15-jarigen die in Ieper in het 4de jaar school lopen. “Wie houdt van brainstormen, lachen, durven beslissingen nemen en bijleren is welkom”, aldus het museum. “Heb je goesting om mee het jongerenbeleid van het Yper Museum te bepalen, sluit je dan aan bij het Voorlopig Bewind. De bijeenkomsten vinden een of twee keer per maand plaats en dat van 12.10 uur tot 13 uur. Het museum zorgt voor broodjes en drank.” De bijeenkomsten staan gepland op 10 en 25 oktober, 19 november en 6 december. Voor volgend jaar is dat 10 en 21 januari, 6 en 21 februari en 12 maart. Op 20 december is er een trip naar Music for Life in Kortrijk. Op 20 maart is er een officiële opening van een expo het Bewind gaat op 22 april op toer. Wie interesse heeft, stuurt een mailtje naar ypermuseum@ieper.be. “Niet twijfelen, maar doen. Je krijgt er een hoop vrienden en heel wat museumprivileges zomaar bij.”