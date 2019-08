Yper Museum zoekt 15-jarigen om jongerenbeleid mee uit te stippelen Christophe Maertens

14 augustus 2019

07u25 0 Ieper Het Yper Museum is op zoek naar 15-jarigen die lid willen worden van het Voorlopig Bewind. Dat zijn jongeren uit alle Ieperse scholen die geregeld samenzitten om mee te helpen het jongerenbeleid van het museum mee te helpen bepalen.

Jongeren die in het vierde jaar van het middelbaar onderwijs zitten en zin hebben om mee te denken over de jongerenkoers van het museum kunnen zich inschrijven voor het Voorlopig Bewind. Dat komt een keer per maand samen en de bijeenkomsten vinden plaats tussen 12 en 13 uur. Het museum voorziet broodjes en drank. Alles gebeurt in samenspraak met de schooldirecties. “Op het programma staat een eigen tentoonstelling, een onderdeel van het grootschalig project ‘herSTELLINGEN’ van het Yper Museum. Dit jaar organiseert het Voorlopig Bewind een actie voor Music for Life. Omdat het altijd interessant is te zien ‘hoe ze het op een ander doen’, trekt het Voorlopig Bewind naar een ander museum. Dit jaar maken de bewinders kennis met de jeugdwerking van het Gruuthuusemuseum in Brugge”, zegt het Yper Museum. Geinteresseerden kunnen een mailtje sturen naar ypermuseum@ieper.be.