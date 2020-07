Yper Museum viert tweede verjaardag: “Door corona hebben we ons digitaal moeten heruitvinden” Christophe Maertens

01 juli 2020

15u21 1 Ieper Precies twee jaar geleden, op 30 juni 2018, opende het Yper Museum in de lakenhalle officieel de deuren. De medewerkers hadden zich de tweede verjaardag enigszins anders voorgesteld, door de coronacrisis moest het museum zich de voorbije maanden digitaal heruitvinden. “Ondertussen komt het publiek met mondjesmaat terug”, klinkt het opgelucht.

Door de coronacrisis ging het Yper Museum een paar maanden dicht en het team moest zichzelf noodgedwongen digitaal heruitvinden. “Zo bundelden we onder meer coronamemoires van meer dan 170 Ieperlingen op de website van het Yper Museum”, zegt coördinator Sandrin Coorevits. “Voor de lockdown scoorden de combitickets met het In Flanders Fields Museum erg goed, waardoor het Yper Museum kon genieten van een erg internationaal publiek. We zien dat publiek nu met mondjesmaat terugkomen. Iedere week stijgen de bezoekerscijfers van zowel het Yper Museum als het In Flanders Fields Museum opnieuw. In de weekends zijn die cijfers al iets beter dan in de week. We merken in deze fase vooral de terugkeer van binnenlandse toeristen. Met intensieve campagnes van de dienst toerisme - op radio, sociale media, advertenties en printadvertenties - hopen we deze zomer opnieuw een groei te voelen in het toerisme.” In 2020 bezochten intussen 3.000 mensen het Yper Museum, het totale aantal bezoekers voor het museum in de afgelopen twee jaar ligt op 40.000.

Sem, Pixie, Nore, Kasper, Lena en Otto

De verjaardag van het museum wordt normaal gevierd met de metekindjes, maar dit jaar zal dat anders verlopen. “Onze zes metekindjes, die allen rond 1 juli 2018 zijn geboren, vormen samen het Mémé Museum. De kindjes bezorgen het museum rond hun verjaardag iets dat belangrijk was voor hen het voorbije jaar. Op die manier proberen we een groeiende collectie te verzamelen voor de toekomst. In ruil organiseert het Yper Museum een verjaardagsfeestje mét een leuk pakje.” Door de coronacrisis stelt het museum alles uit tot de Nieuwjaarsperiode. “In afwachting daarvan vragen we aan de ouders van de metekindjes om een filmpje op te sturen van hun lievelingsobject dat ze aan het museum willen schenken voor 2020. Zo kunnen latere generaties zien wat Sem, Pixie, Nore, Kasper, Lena en Otto leuk vonden op tweejarige leeftijd. De ingestuurde filmpjes zijn te zien op de website van het Yper Museum.”

Feniks 2020

Het Yper Museum bundelt de collecties van de vier ‘oude’ Ieperse musea: het Mergelynck Museum, Belle Godshuis, het Onderwijsmuseum en het Stedelijk Museum. Het toont 600 unieke topstukken en beschrijft 11 eeuwen geschiedenis van de streek. Het Yper Museum werkte in haar tweejarige bestaan drie tijdelijke tentoonstellingen uit, twee documentaires en organiseerde gidsopleidingen. Daarnaast zette het museum actief in op jongerenwerking.

De werking van het Yper Museum viel al een paar keer in de prijzen met onder meer de toekenning van de Europese Badges Award voor het project ‘Stoeten doen ontmoeten’ en als ‘best informal learning project that unites children and their local cultur’. 2020 startte het Yper Museum ambitieus op met de expo ‘herSTELLINGEN’ en de samenwerking met Westtoer in het kader van Feniks 2020. “Maar corona heeft niet alleen ons verrast en tot aanpassingen verplicht”, aldus nog de coördinator.

Meer info: www.ypermuseum.be