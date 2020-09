Yper Museum strikt Legomaster Corneel Clarys om Belfort en Lakkenhalle na te bouwen: “Ik schat zo’n 50.000 blokjes nodig te zullen hebben” Christophe Maertens

09 september 2020

12u11 0 Ieper Corneel Clarys, Corneel Clarys, de Ieperling die meestreed in het VTM-programma LEGO Masters , bouwt in het Yper Museum het Belfort en een deel van de Lakenhalle na. Het project kadert binnen Feniks2020, dat handelt over de wederopbouw van de Westhoek na de verwoestingen van WO I. “Ik ben heel fier dat ik dit mag doen.”

In het Yper Museum loopt momenteel de expo ‘herSTELLINGEN’ die in het teken staat van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. In het kader van deze tentoonstelling organiseert het museum enkele randactiviteiten. Een daarvan is het nabouwen van het Belfort en een deel van de Lakenhalle. Het museum haalt daarvoor een specialist in huis: Corneel Clarys uit Ieper, die het samen met Björn Ramant tot de finale schopte van het VTM-programma Lego Masters.

“Ik ben trots dat het museum mij heeft gevraagd om dit te mogen realiseren”, zegt Corneel. “Het is door toedoen van schepen Dimitry Soenen (Open Ieper) dat het museum bij mij terecht kwam. Dimitry is zelf bezig met Lego en van het een kwam het ander. Ik woon in Ieper en ben daar wel trots op. Als ik iets kan doen voor mijn stad dan doe ik graag. Vandaar dat ik niet twijfelde toen ik de vraag kreeg om het Belfort na te bouwen.”

Waarheidsgetrouw

“Als ik aan iets nieuw begin, bouw ik iets uit een film of en serie of wel iets realistisch. Het is dus wel de bedoeling om de Lakenhalle en het Belfort zo waarheidsgetrouw na te maken. Het is te zeggen, een deel van de hallen, want anders kom ik blokken te kort vrees ik. Na de eerste berekeningen schat ik toch zo’n 50.000 blokjes te zullen gebruiken. Het werk zelf wordt 1 meter hoog op 1,4 meter breed.”

Corneel bereid zijn project grondig voor. “Ik ben het Belfort al verschillende keer gaan bestuderen en nam foto’s om de schaal te kunnen bepalen. Daarna maakte ik schetsen en tekeningen. Het wordt in ieder geval geen gemakkelijke opdracht, want het historisch gebouw bevat veel details.”

Openluchtactiviteiten

Corneel zal zijn Legomodel bouwen op 26 en 27 september en op 3 en 4 oktober en dat telkens tussen 10 uur en 18 uur. “Mensen kunnen een kijkje komen nemen naar de werkzaamheden en gerust een praatje slaan met Corneel”, zegt van het Yper Museum. Bij het bezoek moet natuurlijk rekening worden gehouden met de coronamaatregelen, ook voor de veiligheid van Corneel zelf. Reserveren is niet nodig. Het Legomodel blijft te bekijken in de inkomhal van het museum en dat tot het einde van het jaar.

Het Legoproject kadert binnen Feniks2020. Dat initiatief brengt de wederopbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog weer tot leven. Dat gebeurt via expo’s, openluchtactiviteiten, toeristische wandelingen, fietstochten en ook Legoworkshops. Het centrale thema daarbij is: Hoe zou je dorp heropbouwen? Je vindt hier meer info.