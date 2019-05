Yper Museum opent expo over archeologische vondsten Sint-Niklaasparochie Christophe Maertens

25 mei 2019

16u08 0 Ieper In het Yper Museum vindt deze zomer een tentoonstelling plaats over de archeologische vondsten die werden gedaan op de site Meersen in Ieper. Voor het museum is dit een eerste grote tijdelijke expositie.

Het museum organiseert de tentoonstelling samen met Archo7, de archeologisch dienst in de regio. Bij de opgravingen in de Meersen werden unieke restanten gevonden van de oude Sint-Niklaasparochie, een kerk, een begraafplaats met honderden lichamen en de abdij Sint-Jan-ten-Berghe. “De vondsten vertellen veel over de middeleeuwse Ieperlingen. Deze expo is een mooie aanvulling op de permanente opstelling waarbij de middeleeuwse stad uitgebreid aan bod komt. Ook archeologie is een van de grote aandachttrekkers van het museum. De keuze voor dit thema was dan ook snel gemaakt”, zegt coördinator Sandrin Coorevits in het stadsmagazine.

De tentoonstelling loopt van 15 juni tot 6 oktober en is gratis voor Ieperlingen. Aan de expo is een wedstrijd verbonden: ‘Waar is de lepel van bisschop Robles?’. “Verzamel de coördinaten op de tentoonstelling en hou de sociale media in de gaten, want op 6 oktober krijg je de ultieme tip”, klinkt het. Wie als eerste de lepel opgraaft, wint een mooie prijs. Deelnemen kan op www.ypermuseum.be/graven-in-de-stad.