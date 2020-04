Yper Museum maakt tijdsdocument over het leven in coronatijden: “Ieperlingen zijn even veerkrachtig als honderd jaar geleden, na WO I” Christophe Maertens

24 april 2020

15u23 0 Ieper Het Yper Museum grijpt de coronacrisis aan om haar collectie te vervolledigen. Inwoners kunnen filmpjes en foto’s insturen van wat ze doen en verlangen op dit moment. “Net als honderd jaar geleden werken we aan het herstel van de stad en maken we een tijdsdocument van hoe de Ieperling deze moeilijke periode doormaakt.”

De digitale tentoonstelling ‘herSTELLINGEN n.C.*’ (‘n.C.’ staat voor ‘na corona’) is het vervolg op de echte tentoonstelling in het Yper Museum. “Al kan ‘herSTELLINGEN, over de terugkeer van het socio-cultureel leven na de Eerste Wereldoorlog’ spijtig genoeg nog niet openen”, zegt Katrien Goudeseune van het Yper Museum. “Deze expo gaat over de veerkracht van onze voorouders. Hoe krabbelden de Ieperlingen recht na WO I? Niet alleen de gebouwen werden heropgebouwd, maar ook het socio-cultureel leven moest zich herpakken, een verhaal van hoop en verbinding. Honderd jaar later doen we dat nog eens. Nu moeten we ons architecturaal patrimonium niet heropbouwen, maar werken we samen aan het herstel van het hart van de stad. En het hart van Ieper zijn de mensen die weer samenkomen in scholen en winkels, die samen muziek maken, kunst en schoonheid creëren en samen genieten in de natuur.”

Oproep

Het team van het Yper Museum ziet een mogelijkheid om het heden en het verleden met elkaar te verbinden. ‘herSTELLINGEN n.C.*’ gaat over dezelfde veerkracht van de mensen, maar dan anno 2020. Hoe beleven we de dagen in isolatie? Hoe passen we ons aan? Hoe verloopt school in ons kot? Welke comfortfood maken we klaar? Welke plekjes hebben we ontdekt tijdens de wandelingen in eigen buurt? Hoe verzachten we de zeden met muziek of kunst?

Concreet vraagt het Yper Museum de tentoonstelling op de website aan te vullen met filmpjes, foto’s, recepten, liedjes of kunstwerkjes uit deze historisch periode. “De thema’s zijn dezelfde als in de fysieke tentoonstelling. Het gaat om negen vragen die zowel toen als nu actueel blijken. We willen de digitale tentoonstelling uitdragen op onze website en via sociale media. We willen zo samen met een zo groot mogelijke groep een tijdsdocument maken over hoe de Ieperling deze moeilijke tijd doormaakt. Een tijdsdocument dat in de fysieke tentoonstelling zeker een verdiende plek krijgt.”

Feniks 2020

“De kracht en moed van de Ieperlingen is blijkbaar van alle tijden. De link tussen heden en verleden is te mooi om te laten liggen”, vindt ook schepen van Musea Dimitry Soenen. “Vooral omdat herSTELLINGEN - als belangrijk onderdeel van het Feniks 2020-project van Westtoer - zit te popelen om te openen. Het Yper Museum slaagt er met de nodige creativiteit opnieuw in mensen te verenigen. Als missie kan dat tellen in een periode van crisis.”

Meer info op www.ypermuseum.be.