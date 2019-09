Yper Museum leent werk uit aan Spaanse tentoonstelling Christophe Maertens

04 september 2019

11u13 0 Ieper Het Yper Museum leent het pastelwerk ‘De Zwarte Kat’ van de Ieperse kunstenares ‘Louise De Hem’ uit aan de Spaanse tentoonstelling ‘El pastel, la renocacion de un arte’ in Barcelona. “We zijn daar wel blij mee”, zegt conservator Jan De Wilde.

“De samensteller van de tentoonstelling in Spanje is iemand uit Parijs die vertrouwd is met het werk van Louise De Hem”, zegt Jan De Wilde. “Op die manier kwam hij bij ons terecht. We hebben nog werken voorgesteld, maar het is bij ‘De Zwarte Kat’ gebleven. We zijn er wel blij mee, want het draagt bij tot de internationale uitstraling van ons museum.” De tentoonstelling loopt van 3 oktober tot 5 januari 2020 en wordt georganiseerd door kunstgalerij ‘Casa Garriga Nogués’.

Louise De Hem werd op 10 december 1866 geboren in Ieper. Ze kreeg les van haar schoonbroer kunstschilder Théodore Ceriez. Louise studeerde verder in Brussel en in Parijs. In 1891 keerde ze terug naar Ieper. Ze maakte stillevens, maar werkte ook voor opdrachtgevers. In 1900 won ze een gouden medaille in Lille voor haar schilderij ‘Armoede’ of ‘Noodlijdenden’. Vier jaar later kreeg ze in Parijs een gouden medaille voor haar schilderij ‘De Japanse Pop’. Ze stierf op 22 november in Vorst, waar ze toen woonde. Het Ypres Museum heeft verschillende werken van de kunstenares in bezit.