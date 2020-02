Yper Museum krijgt waardevol kantwerk uit handen van familie Vermeulen-Thevelin en zet er meteen een tentoonstelling mee op Christophe Maertens

04 februari 2020

16u41 1 Ieper De ouders van Edouard Vermeulen, gekend van het modehuis Natan, schonken waardevolle stukken kant aan het Yper Museum. Die worden meteen tentoongesteld in de inkomhal van het museum. “Het lag bij ons thuis en naar het kerkhof zullen we het niet meenemen. Ik denk dat het museum wel tevreden is met de gift.”

Het Yper Museum heropende dinsdag de deuren na een jaarlijkse sluiting en deed dat meteen met een nieuw project: Gangmakers. “Gangmakers wordt een mini-exporeeks die schenkingen, restauratieprojecten en ongekende deelcollecties in de kijker zet in de inkomhal of in de tentoonstellingsgang”, zegt museumcoördinator Sandrin Coorevits.

Modehuis Natan

De spits wordt afgebeten door ‘Ieper aan de fijne kant’, met unieke Ieperse kant geschonken door Eliane Thevelin (90) en Charles Vermeulen, de ouders van Edouard Vermeulen, gekend van het modehuis Natan.

De familie schonk vorig jaar tien stukken handwerk en kledij uit de 19de en 20ste eeuw. Die stukken zijn in Ieper vervaardigd en waren al die tijd in het bezit van de familie. In de kledij is Ieperse kant verwerkt, de zogenaamde Valencienneskant. De schenking bestaat uit: twee delicate slabbetjes, een zakdoek en twee tafelkleden, waarvan een versierd met taferelen uit fabels van Jean de La Fontaine. Er is ook een doopmutsje, de doopsluier en de twee mooie doopkleedjes, waarvan een met bijpassend doopmanteltje.

‘Spellewerk’

“Van de kant die we schonken aan het museum werd een deel nog gedragen door mijn achtergrootmoeder”, zegt Elaine Thevelin. “Mijn kleindochter droeg voor haar doop nog een ander kleedje. We wilden dit echt schenken aan het museum. Het lag bij ons thuis en naar het kerkhof zullen we het niet meenemen. Ik denk dat ze in het museum wel tevreden zijn met de gift.”

Het museum zegt inderdaad veel waarde te hechten aan deze schenking. “We hopen via deze tentoonstelling het belang van het Ieperse kantverleden opnieuw onder de aandacht te brengen”, zegt Sandrin. “Weinig mensen weten dat het Ieperse kant of ‘spellewerk’ in de 19de eeuw even hoog staat aangeschreven als het Brugse. De geschonken stukken zijn een waardevolle aanvulling op de vaste tentoonstelling waar Clara Van Zuytpeene-Lamotte de bezoeker laat kennis maken met de Ieperse ‘spellewerksters’.”

Kanthandelaars

“Vroeger werd dergelijke kant gebruikt voor allerhande doeleinden, maar wel aangekocht door de rijkere dames”, zegt kantmonitrice Martine Deceur van kantclub De Kersecorf. “Er moest zoveel en zo snel mogelijk geklost worden, want dat bracht geld op. Er waren verschillende kanthandelaars in Ieper. Die hadden boeken met allerlei stalen. Mensen konden dan daaruit kiezen.”

Naar aanleiding van deze schenking en naar analogie met de succesvolle workshop ‘Van schaap tot laken’ pakt het museum binnenkort weer uit met een nieuwe workshop ‘Klossen met Clara’ “Hiervoor steken we de hand uit naar de kantklossters van Kantatelier de Kersecorf uit Ieper. Scholen die het museum bezoeken kunnen de workshop bijwonen”, aldus nog de coördinator.