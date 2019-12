Yper Museum geeft glossy magazine over Gerard Vermeersch uit Christophe Maertens

17 december 2019

10u43 0 Ieper In de marge van de tentoonstelling ‘Gerard Tedju Tedju’, die nog tot 19 januari loopt in het Yper Museum, wordt een glossy magazine over de cabaretier uitgegeven.

“Het is een boekje dat gewijd is aan Gerard Vermeersch”, zegt Sandrin Coorevits, coördinator van het Yper Museum. “Daarin staat extra beeldmateriaal, een uitgebreide biografie van Gerard als cabaretier, theaterman, radioman, televisieman, leraar, schilder en Ieperling. Oud-leerlingen, collega-acteurs, vrienden-kunstenaars en familie vertellen over hun herinnering aan Gerard.”

Getuigenissen gezocht

Het magazine is te koop aan de balie van het Yper Museum, in de museumshop of via de Confrérie Gerard Vermeersch op gerard-vermeersch.be. “De tentoonstelling en het magazine zijn het begin van iets groters”, zegt Mark Delreux van de Confrérie. “We blijven getuigenissen en materiaal verzamelen en hopen in de toekomst het oeuvre en levensverhaal uit te geven van zijn te korte, maar erg gevulde leven.”

Mensen die nog info hebben, kunnen dat kwijt bij de Confrérie, die trouwens nog plannen heeft. Volgend jaar wordt het archief Gerard Vermeersch in bewaring gegeven aan het Stadsarchief. In 2024 zou dan een boek worden uitgeven rond het leven en werk van Vermeersch.