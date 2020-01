Yper Museum en Kulak stellen zich de vraag of geschiedenis kan verdwijnen Christophe Maertens

17 januari 2020

09u56 2 Ieper Het Yper Museum brengt in samenwerking met Kulak drie lezingen over hoe je het verhaal van de stad brengt die in de Eerste Wereldoorlog volledig tegen de vlakte ging.

Het Yper Museum brengt de geschiedenis van Ieper van bij haar ontstaan tot aan hoe de stad er op vandaag uitziet. Maar hoe breng je het verhaal van een stad die in WO I volledig van de kaart werd geveegd? Het Yper Museum gaat samen met het Postuniversitair Centrum Kulak op zoek naar het antwoord op die vraag in drie afzonderlijke, maar aan elkaar gelinkte lezingen.

De afgebrande archieven

De eerste lezing ‘De afgebrande archieven’ wordt gebracht door professor Paul Trio op 20 februari. De professor neemt de luisteraar mee naar sporen van het archief van voor 1914. Dat gebeurt via oude bronuitgaven, archieven van centrale instellingen en notities van 19de-eeuwse historici. Onder meer daarmee blijkt het mogelijk om ongekende facetten van het rijke middeleeuwse verleden van Ieper aan het licht te brengen.

De verwoeste bodem

Op 26 maart gaat Jan Decorte, archeoloog en werkzaam bij CO7, een uiteenzetting over hoe ons bodemarchief veel over de stad vertelt. “Dat bodemarchief is ontzettend goed bewaard, ondanks de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog, waarbij de archeologische restanten onder een dikke puinlaag bewaard bleven”, aldus het Yper Museum. “Aan de hand van de opgravingen van de laatste 30 jaar, gecombineerd met historisch en natuurwetenschappelijk onderzoek, toont archeoloog Jan Decorte de inzichten over de dynamische stadswording in de volle middeleeuwen, het dagelijkse leven en de nijverheid in de buitenparochie Sint-Michiels tijdens de late middeleeuwen, de omgang met het water in een overvolle stad of de ziekenzorg op de leprozerie Hooge Siecken’.”

De vernielde stad

Tenslotte gaat Hannelore Franck, wetenschappelijk medewerker van het Yper Museum, op 25 april dieper in op de vernielde stad. Na de oorlog werd er direct werk gemaakt van de wederopbouw van Ieper. Het middeleeuws verleden is echter nog steeds aanwezig. Niet enkel door nauwgezette reconstructies, maar ook door enkele gebouwen of delen van gebouwen die het oorlogsgeweld overleefd hebben. Hannelore Franck vertelt welke elementen in het Ieperse straatbeeld indirect en direct nog steeds refereren aan het middeleeuwse verleden van de stad. na de uiteenzetting is er nog een bezoek aan de tentoonstelling over de heropbouw van het socio-cultuur leven in Ieper na WO I.

De lezingen van 20 februari en 26 maart vinden plaats om 19.30 uur op de Campus Kulak aan de E. Sabbelaan 53 in Kortrijk. Hannelore Franck geeft haar lezing op zaterdag 25 april om 14 uur in het Yper Museum in Ieper. Een lezing kost 15 euro en inschrijven kan op puc.kuleuven.be/PAV/inschrijvingsformulier?code=3506 vóór 13 februari. Betalen via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding van ‘400/0018/97704 + naam deelnemer(s)’, dan ontvang je geen factuur. Wens je een factuur, dan betaal je na ontvangst ervan. De lezing in Ieper is gratis.