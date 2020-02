Yper Museum blikt tevreden terug op eerste volle werkingsjaar: “Maar met de expo ‘herSTELLINGEN’ belooft 2020 ook een druk jaar te worden” Christophe Maertens

05 februari 2020

10u01 0 Ieper Het Yper Museum is tevreden over 2019, het eerste volle werkingsjaar. “Een geslaagd, maar ook een druk jaar.” Voor dit jaar is het vooral uitkijken naar de tentoonstelling ‘herSTELLINGEN’, een expo over het herstel van het socio-cultureel leven in Ieper en de deelgemeenten na WO I.

“2019 was een druk jaar met veel projecten waarbij zowel Ieperlingen als toeristen werden betrokken”, zegt coördinator Sandrin Coorevits. “‘Graven in de stad’, de tentoonstelling over de archeologische opgravingen in de Meersen, was ongetwijfeld een hoogtepunt. Ook de expo ‘Gerard tedju tedju’ was geslaagd. Aanvankelijk had ik wat schrik dat alleen Ieperlingen op die tentoonstelling zouden afkomen, maar dat bleek het geval niet. We merkten al snel dat mensen van verder ook de moeite deden om naar ons af te zakken om de nostalgie van woordkunstenaar Gerard Vermeersch te herbeleven. De bezoekersaantallen stellen ons tevreden.”

In 2019 telde het Yper Museum 21.474 bezoekers voor de permanente tentoonstelling en 3.626 bezoekers voor de tijdelijke tentoonstellingen in de Goliathzaal (Graven in de Stad en Gerard Vermeersch). Het Yper Museum opende in de zomer 2018 de deuren. In dat jaar kreeg het museum 15.539 bezoekers over de vloer.

Onderhoud

Vorig jaar haalde het museum de prestigieuze Internationale Badgers Award binnen met de documentaire ‘In het Spoor van het Heilig Bloed.’ De docu kreeg ondertussen een eigen wand in het museum. In januari was het Yper Museum gesloten. “Het was het ideale moment voor het groot onderhoud en enkele toevoegingen aan de vaste tentoonstelling”, legt de coördinator uit. “De vitrines werden gestofzuigd, de middeleeuwse collectie insignes kreeg de juiste behandeling en hier en daar werd het meubilair opgefrist met een likje verf.”

Sociaal leven

Het ziet er naar uit dat ook 2020 een druk jaar zal worden voor het Yper Museum. Het is vooral uitkijken naar de tentoonstelling ‘herSTELLINGEN’. “Terwijl het In Flanders Fields Museum wil tonen hoe onze stad en de streek uit hun assen herrezen, gaat onze expo over het herstel van het socio-cultureel leven in Ieper en de deelgemeenten na WO I. Verschillende thema’s brengen het verhaal van de eerste inwoners die naar huis terugkeren: ze pakken hun sociaal leven terug op, spelen samen muziek, verenigen zich, ontmoeten elkaar op café, kinderen gaan naar school in tijdelijke barakken en de Ieperlingen willen hun kunstwerken terug”, weet Sandrin.

Oproep

De tentoonstelling zal lopen van 21 maart tot 17 januari. Voor ‘herSTELLINGEN’ roept het museum ook de hulp in van de bevolking. Het Yper Museum is bijvoorbeeld nog op zoek naar receptenschriftjes uit de jaren twintig en naar foto’s uit die periode van huwelijken, doopsels en communievieringen. Ook andere foto’s en materiaal uit de wederopbouwperiode is welkom. Je kunt de spullen kunnen naar het museum brengen of je kunt een mail sturen naar ypermuseum@ieper.be.