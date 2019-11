Yper Museum blaast traditie nieuw leven in: Papa Scouts maken bietenlantaarns voor Sint-Maartensstoet Christophe Maertens

07 november 2019

13u11 0 Ieper In zaal Fenix in Ieper toveren de Ieperse Papa Scouts driehonderd bieten om tot lantaarns. Kinderen zullen de bieten versieren en dragen die zondag mee in de Sint-Maartensstoet. “Ik heb niets tegen Halloween, maar deze traditie moeten we in ere houden.”

“In Ieper is niet Sinterklaas, maar Sint-Maarten de grote kindervriend die brave kinderen speelgoed en lekkers brengt”, zegt Sandrin Coorevits van Yper Museum. “Aan de vooravond van zijn komst, stappen de jongens en meisjes mee in de Sint-Maartensstoet. Vroeger droeg ieder kind een zelfgemaakte bietenlantaarn, maar tegenwoordig doen ze dat niet meer.”

Gilbert Ossieur van het Sint-Maartenscomité, dat volgend jaar 75 jaar bestaat, is al jaren aan het ijveren om deze traditie nieuw leven in te blazen. “Om bieten uit te hollen en te versieren, deden we een paar keer een beroep op jeugdbewegingen. Dat lukte maar af en toe. Het uithollen van bieten is namelijk een hele opdracht.”

Hele klus

“We hebben dan met verschillende mensen en organisaties de handen in elkaar geslagen. Het Yper Museum is mee op onze kar gesprongen. Om de bieten te bewerken tot lantaarns doen we een beroep op vrijwilligers van onder andere de Ieperse Papa Scouts, versterkt met enkele vrijwilligers van het IFFM.”

Donderdag werden in zaal Fenix driehonderd bieten klaargemaakt. De lantaarns worden vervolgens versierd door de kinderen van verschillende Ieperse klassen, bijgestaan door leerlingen van de Heilige Familie. Voor het lichtje in de biet zorgen patiënten van het Ieperse Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart. Als voorbereiding kregen alle deelnemende klassen een educatief pakket waarin de rol van Sint-Maarten op een speelse manier werd uitgelegd. “Het is een stukje erfgoed dat we moeten behouden”, vindt Gilbert. “Ik heb niets tegen Halloween, maar dit is iets van bij ons. Het wordt echter al wat moeilijker omdat we bij landbouwers moeten aankloppen of ze bieten willen zaaien.” De Ieperse bieten zijn afkomstig van boer Karel Coene uit Vleteren.

Bietenexpo

Op zaterdag 9 en zondag 10 november kan iedereen de bieten bewonderen. “We stellen alle lantaarns tentoon op de binnenkoer van de Lakenhalle”, weet Katrien Goudeseune van Yper Museum. “Daarbij komt een woordje uitleg over hoe de Sint-Maartenstraditie is ontstaan. Dat is niet alleen interessant voor de kinderen, maar ook voor de ouders en bezoekers aan onze stad.”

Op zondag 10 november kunnen kinderen en jeugdbewegingen vanaf 16 uur een versierde biet komen halen om mee te stappen in de Sint-Maartensstoet. Sint-Maarten komt rond 18 uur met de boot aan de kaai van Ieper aan. Na zijn aankomst volgt de Sint-Maartensstoet naar de Grote Markt. Daarna deelt hij samen met zijn Pieten van 19 tot 20.15 uur snoep uit in de Sint-Maartenskathedraal.

De bietenactiviteit kadert binnen het project ‘Stoeten doen Ontmoeten’. Het Yper Museum koestert het immaterieel erfgoed van de Westhoek en geeft het door aan de volgende generaties.