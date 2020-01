Yorkshire Trench weer veilig na instortingsgevaar Christophe Maertens

08 januari 2020

17u06 2 Ieper Om de ‘Yorkshire Trench and Dug Out’ langs de Bargiestraat in Boezinge dreigde in te storten, werd een deel van de loopgracht dichtgemaakt met zand. Het gaat (wellicht) om een tijdelijke maatregel, in afwachting van een definitief herstel.

De oorlogssite in de Ieperse industriezone is voor een deel een ondergrondse constructie van gangen met daarbij een loopgracht. De Yorkshire Trench ontstond in het najaar van 1916 als onderdeel van de Britse frontlijn. De site werd in het verleden al eens voor een groot deel gerestaureerd door De Diggers, een groep amateurarcheologen. “Maar de site is door vooral waterschade in slechte staat”, aldus schepen Philip Bolle. “De loopgracht wordt nu voorlopig met zand veilig gemaakt. We moeten bekijken hoe een definitieve herstelling moet gebeuren, maar zo ver zijn we nog niet.”