Yentl Dewilde staat op zijn zeventiende al in de basis bij KVK Westhoek: “Dat ik zoveel speelkansen krijg, doet me wel iets” Erik De Block

27 september 2020

17u43 4 Ieper Eind augustus werd Yentl Dewilde 17 jaar. Intussen krijgt hij bij tweedenationaler KVK Westhoek voluit zijn kans. Vorig seizoen begon Dewilde bij de U19, maar schoof dan door naar de beloften. Op KRC Harelbeke (5-2-verlies) stond hij zaterdag de volle negentig minuten op het veld.

“Ik deed vorig seizoen de voorbereiding met de beloften mee”, blikt Yentl Dewilde terug. “Halfweg die campagne volgde een trainerswissel bij het eerste elftal en werd Bruno Debo de nieuwe coach. Hij merkte me bij de beloften op en na overleg met coach Frederik Bouten mocht ik meetrainen met de eerste ploeg. In onze wedstrijd op Ronse van begin januari zat ik voor de eerste keer op de bank en mocht ik zelfs invallen. Nadien kwam het coronavirus en viel de competitie stil. Dit seizoen mocht ik starten in de bekermatch in eigen huis tegen Denderhoutem en werd in het slotkwartier vervangen. In de bekermatch op Rochefort en de competitiewedstrijden tegen Petegem, vorige week, en nu dus Harelbeke maakte ik wel de negentig minuten vol”, weet Dewilde. “Ofwel op de 8 of 10.”

Begonnen bij Geluveld

“Dat ik van de trainer zoveel speelkansen krijg, doet me wel iets. Ik vind het top van de coach. Voor aanvang van het seizoen was bevestigen bij de beloften en een paar keer op de bank van het eerste elftal zitten mijn ambitie. Dit is alvast een grote stap. Eerst van de U19 naar de beloften waarbij je tegenover wat betere en grotere jongens komt te staan. In het eerste elftal neem je het nu tegen ervaren mannen op”, stelt Dewilde, die met voetbal begon bij de jeugd van derdeprovincialer Blue Star Geluveld. Mijn opa Patrick Herman is jeugdtrainer bij KVK Westhoek en zo ben ik hier beland. Ik woon in Ieper en volg er aan het koninklijk atheneum Lichamelijke Opvoeding & Sport.”

Yentl is de zoon van Andy Dewilde, lang geleden een groot talent. Of zijn vader kritisch is? “Het valt nog mee”, lacht zoon Yentl. “Hij weet wat ik kan en niet kan.”

Blijven knokken

“Het is spijtig dat we zaterdagavond verloren. We namen Harelbeke nochtans meteen bij de keel en klommen op voorsprong. We hadden de score zelfs kunnen verdubbelen. De thuisploeg sloeg nadien terug en vervolgens liepen we achter de feiten aan. Het is wel positief dat we zijn blijven knokken tot het einde. We begonnen dus echt sterk aan de partij, maar gaven het iets te gemakkelijk uit handen”, besluit Dewilde. We moeten evenwel niemand een steen werpen: we winnen en verliezen als ploeg.”