WZC Langemark-Poelkapelle: "Het eenmalig testen van alle bewoners is een zoethoudertje"

15 april 2020

17u57 0 Ieper In Ieper werden alle bewoners en zorgverleners van WZC Wintershove getest op Covid-19. De resultaten daarvan zijn nog niet volledig bekend, maar in het zorgcentrum zijn wel al twee mensen overleden. Ondertussen slaat de eenzaamheid er toe. “We hopen op een snelle ommekeer.” In zorgcentra in Wijtschate en Langemark-Poelkapelle is momenteel niemand besmet. “Een beetje een kwestie van geluk.”

De voorbije dagen zijn er in ons land bijna 11.000 bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra getest. Daarvan bleek 17 procent besmet. In onze provincie stelde de overheid voor 13 woonzorgcentra testkits ter beschikking. In 7 daarvan werden zowel bewoners als personeel getest, in 6 andere alleen de bewoners. Nog niet alle resultaten daarvan zijn bekend.

Skypesessies

In de Westhoek werd rusthuis Wintershove in Vlamertinge door de overheid geselecteerd om bewoners en medewerkers te laten screenen. Woensdag stierf in het ziekenhuis nog een bewoner van Wintershove. Eerder liet al een andere bewoner van het WZC het leven, waarvan wordt vermoed dat de infectie als bepalende factor sterk zal meegespeeld hebben.

“Ik heb zelf contact gezocht met het labo voor de resultaten van de testen”, zegt directeur Bart Man. “Alle stalen werden op zaterdagmiddag ingediend, zowel van bewoners als van medewerkers. Tot op heden kregen we nog maar van een deel de resultaten doorgestuurd. Navraag bij het labo leert dat zij ten laatste donderdag alle resultaten zullen bekendmaken. Tot nu testten 5 bewoners en 3 medewerkers positief. Bij die mensen bestond geen vermoeden. Dit toont aan dat het virus overal kan opduiken en we nog een lange weg te gaan hebben. Deze morgen (woensdag, nvdr.) is één van onze bewoners die sinds vorige week in het ziekenhuis was, overleden. Ondertussen zijn we een maand ver en de eenzaamheid slaat toe. Ondanks alle telefoontjes en skypesessies, de vele raambezoeken van zangers en familieleden, de versnaperingen, kaartjes en geschenkjes, zijn we ver weg van het ooit zo bruisende zorgeloze leven binnen ons woonzorgcentrum. We merken veel emoties bij medewerkers die in de voorbije week afscheid moesten nemen van een aantal bewoners, maar niet op de wijze waarop ze dit hadden willen doen. We hopen op een snelle omkeer.

Van Huize Zonnelied in Ieper werden eveneens alle bewoners getest, maar de resultaten zijn nog niet bekend.

Assistentiewoningen

Een woonzorgcentrum dat niet werd uitgekozen om te testen, is woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ieper. In het zorgcentrum langs de Meenseweg zijn er 107 permanente woongelegenheden en 46 assistentiewoningen. Daarnaast zijn er nog drie kamers voor kortverblijf. Inmiddels zijn daar 4 bewoners gestorven aan de gevolgen van het virus. “Hoewel wij niet onmiddellijk testkits hebben gekregen, laten we bij de minste twijfel bewoners testen”, aldus de directie. “We zijn daar vlug mee begonnen, zodat we snel maatregelen konden nemen, zoals het oprichten van een quarantaine-afdeling.”

In het centrum werd het virus bij 27 mensen vastgesteld. “Twee bewoners verblijven in het ziekenhuis en 21 bewoners op de quarantaine-afdeling van het woonzorgcentrum. Bij drie bewoners in de assistentiewoningen werd het coronavirus vastgesteld. Twee daarvan verblijven in het ziekenhuis. De andere bewoner verblijft op de quarantaine-afdeling van het woonzorgcentrum. Het personeel volgt de officiële beschermingsmaatregelen.”

In Heuvelland bevinden er zich 67 oudjes in WZC Sint-Medard in Wijtschate. “Er werden enkele bewoners die symptomen vertoonden getest, maar niemand tekende positief”, aldus schepen Wieland De Meyer. “We hopen het zo te houden.”

Spatbrillen, schorten en overalls

Net als in Wijtschate zijn er geen besmettingen geconstateerd in het Woonzorgcentrum Langemark-Poelkapelle. “We hebben sinds het begin de richtlijnen van de overheid goed opgevolgd”, zegt directeur Matthias Vanderhauwaert. “Maar het is natuurlijk een beetje een kwestie van geluk. We moeten realistisch zijn. De kans dat het virus ook bij ons binnendringt, is reëel.”

De directeur zegt echter goed voorbereid te zijn. “We maakten een ruimte klaar waar we coronapatiënten kunnen opvangen. Er is een strikte scheiding voorzien tussen die afdeling en de rest van het woonzorgcentrum.” Directeur Vanderhauwert vindt het wel een beetje spijtig dat het WZC zelf voor al haar beschermingsmateriaal moest zorgen. “De overheid had op papier wel een goed plan, maar voor de spullen moesten we zelf instaan. Zo kochten we onmiddellijk de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Nu zijn we goed voorzien van mondmaskers, zowel chirurgische als FFP2, spatbrillen, faceshields, schorten en overalls. Er werd ook voor voldoende ontsmetting gezorgd.”

Om de 48 uur testen

Het woonzorgcentrum, waar 79 bewoners zijn en evenveel personeelsleden, kreeg van de overheid geen testkits. “Iedereen met symptomen testen we nu al automatisch”, klinkt het. Het WZC vindt echter dat het eenmalig testen van alle bewoners en personeelsleden eerder een zoethouder is. “Je zou iedereen om de 48 uur moeten testen om blijvend zeker te zijn dat iedereen Covid-negatief is. We zetten liever in op het blijven sensibiliseren van alle medewerkers. Afstand houden en het correct dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn essentieel. We doen er alles aan om onze medewerkers hierover contant en correct te informeren.”

