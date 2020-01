Woningbrand blijkt eigenlijk gasgeur… zonder gekende oorzaak VHS

28 januari 2020

17u04 2 Ieper In de Ieperse binnenst ad was er dinsdagnamiddag even opschudding toen enkele brandweerwagens zich naar de Patteelstraat (een zijstraat van de Rijselstraat) repten.

In die straat was brand gemeld in een rijwoning. Ter plaatse stelden de blussers echter vast dat er van brand geen sprake was. Er hing wel een indringende gasgeur in de omgeving. Metingen wezen echter niet op een lek. Van waar de geur precies afkomstig was, kon niet achterhaald worden. De woning in kwestie werd grondig verlucht waarop de blussers weer richting kazerne reden.