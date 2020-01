Wissel van macht in bibliotheek: Eddy Barbry laat ‘zijn’ bib over aan nieuw diensthoofd Alexander Declercq Christophe Maertens

07 januari 2020

20u29 0 Ieper De bibliotheek van Ieper heeft een nieuw diensthoofd: Alexander Declercq (44). Hij neemt de plaats in van bibliothecaris Eddy Barbry (64), die na meer na dertig jaar als medewerker van de Ieperse bib, met pensioen gaat.

“Ik kwam hier terecht in 1988 en twee jaar later werd ik bibliothecaris”, zegt Eddy Barbry. De gewezen bibliothecaris zag in al die tijd ‘zijn’ bib fel veranderen, maar dat mensen minder lezen, daar gelooft hij geen snars van. “Boeken blijven belangrijk, maar de belangrijkste collectie, dat zijn de mensen die hier komen. Dat heb ik niet gezegd, maar wel de Amerikaanse bibspecialist David Lankes.”

“Een bibliothecaris staat ’s morgens niet op met het idee: vandaag gaan we eens veel boeken uitlenen. Neen, we willen kansen bieden aan mensen en als dat kan, is dat met boeken. Maar het kan ook met een lezing of met een praatgroep. We hebben een mooie collectie boeken, maar er is hier veel meer te beleven. Je komt naar de bib omdat er iets te doen is, omdat je mensen ontmoet en omdat je graag wordt verrast. Het is duidelijk dat hier niemand meer in een encyclopedie neust voor feitelijke informatie. Voor wat meer duiding komen mensen wel nog naar de bib. Ik denk echter niet dat wat het literaire betreft mensen minder ontlenen.”

Geen bibliothecaris

Alexander Declercq was 17 jaar lang cultuurbegeleidingscoördinator in Ieper. “Ik deed mijn job graag, maar dit is een fantastische kans om mijn loopbaan een nieuwe wending te geven. Het is niet zo’n groot verschil, ik blijf in de culture sector. Het is iets meer afgebakend in vergelijking met mijn vorige job. Ik besef dat ik een bijzondere positie opgeef omdat ik met heel het cultuurveld in aanraking kwam. Dat ga ik wel een beetje missen, maar nu krijg ik wel de kans om mij meer toe te leggen op de bib en het archief.” Alexander wordt geen bibliothecaris, maar wel diensthoofd Bibliotheek en Archief, wat een nieuwe functie is.

“Wat onze collectie betreft, zit er heel veel kennis bij de medewerkers. De groep die hier werkt, levert heel mooi werk af. Daar ben ik blij om.” Eddy Barbry treedt zijn opvolger bij. “Wannes Vandevelde zei het ooit: een zanger is een groep, maar je kan gerust stellen dat een diensthoofd bibliotheek bij uitstek een groep is.”

Bib gesloten

Het nieuwbakken diensthoofd komt al meteen op de proppen een omschakeling. “De bib zal in maart twee weken gesloten zijn”, aldus Alexander Declercq. “Er volgt een omschakeling naar een nieuwe bibliotheeksoftware. De gebruiker zal daar zo goed als niets van zien, het is vooral voor het personeel belangrijk.”

“Wat ook een rol zal spelen in de toekomst, is de samenwerking met de andere gemeenten. Binnen het nieuwe systeem zijn er trappen van samenwerking met andere bibliotheken voorzien. Je kan daarin heel ver gaan. Zo zou je hier een boek kunnen uitlenen en elders weer inleveren.”

Aankoopsuggestie

Eddy Barbry zal zeker een trouwe klant van de bib blijven, “maar een schoonvader, neen, dat niet.” Eddy is een veellezer en dat zal nu wel nog meer zijn. “Ik heb zelfs al een aankoopsuggestie gedaan.”

Ook opvolger Alexander verslindt naar eigen zeggen boeken. “Ik heb thuis ook een mooie bibliotheek. Het enige probleem is dat het mij soms wat aan tijd ontbreekt.”