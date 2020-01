Winnaars Ieperse eindejaarsactie Christophe Maertens

17 januari 2020

Ieper De winnaars van de Ieperse eindejaarsactie 2019 zijn bekend.

Jeroen Vantieghem uit Tielt, Johan Laebens uit Harelbeke, Ieperling Jeroen Van den Weghe en Xavier Dekersgieter uit Lo-Renige wonnen een elektrische fiets van het merk Giant DailyTour met een waarde van 3.299 euro. De winnende tombolaloten werden uitgegeven bij Mode Geerits op de Grote Markt, Shoe Service Josini in de Diksmuidestraat en in Het Moment in de Boterstraat.

Poperingenaars Jan Geerardyn en Wilfried Kiebooms en Ieperlingen Dirk Deruyter en Jeroen Vankeirsbilck wonnen een elektrische step met een waarde van 499 euro. Deze loten werden uitgegeven bij Marktcafé Les Halles en Papyro.

Tot slot werd een tombolatrekking gehouden onder de deelnemende handelaars. Frituur ’t Kattekwaad wint een reischeque van 500 euro, geschonken door Connections Travel Shop Ieper.