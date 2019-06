Winnaars fotozoektocht Dolle Dagen Christophe Maertens

20 juni 2019

16u34 0 Ieper Tijdens de Dolle Dagen in Ieper was er een fotozoektocht. De winnaars daarvan zijn bekend.

“Tijdens het braderieweekend Dolle Dagen werd het Vandenpeereboomplein extra in de verf gezet”, aldus stad Ieper. “Naast heel wat animatie zoals de cavabar, DJ-workshopsl, kinderanimatie en springkastelen, konden shoppers en kids ook deelnemen aan de fotozoektocht. De winnaars zijn bekend en kunnen hun prijs afhalen bij de desbetreffende handelaar.” De lijst met winnaars is te vinden via https://www.ieper.be/straat-in-de-kijker_winnaars-leet-002-pdf.