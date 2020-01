Winkeldieven riskeren 18 maanden cel Christophe Maertens

20 januari 2020

16u38 5 Ieper Vier Georgiërs zijn maandag in het beklaagdenbankje van de Ieperse rechter verschenen voor zes winkeldiefstallen en twee diefstalpogingen.

De bende werd opgepakt aan de parking van warenhuis Aldi in Moorslede. In de wagen van de vier werden heel wat spullen gevonden, buit van winkeldiefstallen. Na onderzoek bleken de dieven in zes winkels in Ieper te hebben gestolen. Dat was onder andere het geval in Bel & Bo, Tom & Co, E5 Mode en de Lidl. In Wervik probeerden de dieven toe te slaan in de Carrefour en in Moorslede in de Aldi. Ook in het Brusselse zouden ze diefstallen gepleegd hebben. De vier, die in voorarrest zitten, riskeren een celstraf van achttien maanden effectief. Het parket spreekt van een rondtrekkende dievenbende. “Als u zo'n zaken doet, wordt het moeilijk dat ons land u vriendelijk onthaalt. De maatschappij moet zich hiertegen verdedigen”, kregen de daders van de rechter te horen. Vonnis op 17 februari.