Wim Chielens schrijft roman met Nederlandse schilder in de hoofdrol: “Toen ik als tiener voor het eerst een echte van Gogh zag, was ik verkocht” Christophe Maertens

21 november 2019

10u56 0 Ieper Auteur Wim Chielens (59) uit Reningelst heeft met ‘De droefheid zal blijven duren’ een boek geschreven waarin de Nederlandse schilder Vincent van Gogh centraal staat. “Zonder het te beseffen is van Gogh er bijna altijd geweest bij mij, als kind hing De Brug van Langloy op een stuk spaanderplaat in mijn slaapkamer.”

‘De droefheid zal blijven duren’ beschrijft het verhaal van Chiel Willems, die door een pijnlijk voorval in zijn gezin geobsedeerd raakt door het leven en het werk van Vincent van Gogh. De man pluist de brieven van de schilder uit en reist hem achterna naar Auvers-sur-Oise, de plek waar van Gogh de laatste zeventig dagen van zijn leven doorbracht. Daar ontmoet Willems de Nederlandse Tes, die een persoonlijke band heeft met van Gogh. Het boek vertelt daarnaast het leven van Vincent van Gogh in het Noord-Franse dorp, waar hij elke dag verschillende doeken schilderde. In de biografie van de schilder staat echter een leemte: de week na 14 juli 1890. Die vult de auteur in met een ontmoeting tussen de kunstenaar en een oude bekende. “Zo komen beide verhalen op een mooie manier samen”, legt Chielens uit.

Betekenis in kunst

“Zonder het te beseffen is van Gogh er bijna altijd geweest, want als kind hing De Brug van Langlois op een stuk spaanderplaat aan de muur van mijn kamer”, gaat Wim Chielens verder. “Toen ik als tiener voor het eerst een echte van Gogh zag, was ik verkocht. Ik las zijn brieven, ik las wat hij las - Zola, Flaubert, de bijbel - en ging waar hij ging. Hoe meer ik over hem wist, hoe beter ik zijn schilderijen kon lezen, want dat is voor mij duidelijk: de schilder wil altijd meer zeggen dan alleen maar de werkelijkheid weergeven. Hij is altijd een beetje predikant gebleven. Ik wil steeds zoeken naar betekenis in kunst. Daarom laat deze schilder me niet los.”

Chielens is naast auteur ook verteller en performer. Hij heeft 26 jaar voor Radio 2 gewerkt als journalist en producer en is nu directeur van de Kunstacademie Poperinge. Als auteur schrijft hij veel theaterteksten, maar ook columns en lichtvoetige kortverhalen. Hij debuteerde in 1995 met ‘Nooit meer terug naar Tipperary’. Een jaar later verscheen ‘De Troost van Schoonheid’, een brievenboek dat hij samen met zijn broer Piet van het In Flanders Fields Museum maakte. Hij is verder ook muzikant en verteller bij de groep Kotjesvolk. Wim speelde in 2018 zijn eerste grote solo theatervoorstelling in het kader van Gone West.

Podcast

Het boek dat hij nu geschreven heeft, gaat samen met een podcast. Daarin vertelt Chielens over zijn persoonlijke verbondenheid met de kunst van Vincent van Gogh. Het verhaal van de roman maakt geen deel uit van de podcast, maar is eerder een goeie introductie in het boek. ‘De droefheid zal blijven duren’ werd uitgegeven door uitgeverij Bibliodroom. Het kost 21,95 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel.