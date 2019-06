Wilfried Covemaecker van Rucojet is overleden Erik De Block

14 juni 2019

18u03 0 Ieper In Krombeke is Wilfried Covemaecker (77) plots overleden. Hij was mede-oprichter en zaakvoerder van nv Covemaecker ruimdienst en ontstoppingsdienst Rucojet uit Elverdinge.

Wilfried Covemaecker was de echtgenoot van Marie-Anne Verhulst. Hij was vader van Eveline, Bruno en Anne-Marie en had ook al tien kleinkinderen.

De gewezen ondernemer was lid van de MG Car Club, serviceclub Kiwanis Gold en de Koperen Passer. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Elverdinge op woensdag 19 juni om 10.30 uur.