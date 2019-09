Wil je dansen tussen het schroot? Dan is dit dj-event geknipt voor jou Christophe Maertens

13 september 2019

17u25 5 Ieper Morgen (zaterdag) is de koer van het metaalverwerkend bedrijf Degels het decor voor een heus dj-event. Op Quest Open Air: Scrapyard doen zeven dj’s hun ding.

Matthias Degels, zoon van de zaakvoerder van Degels Metal en zijn vriendin Ekatarina Davidova, zelf dj en uitbaatster van koffieshop Maona in Ieper, speelden al langer met het idee om een dj-event op poten te zetten. “We wilden dat echter niet alleen doen en daarom klopten we aan bij Quest”, zegt Matthias. “Zij hebben er ervaring mee.”

“Correct”, aldus Jonas Onraet van Quest. “Wij bestaan zo’n 3,5 jaar. We zetten muziekevenementen op poten, maar we proberen dat altijd op een speciale plaats te doen. Zo deden we in 2018 de Quest Lakeside op Dikkebusvijver. Hier bij Degels is het natuurlijk ook heel origineel, tussen al het schroot.”

Underground

“Het wordt geen Tomorrowland of zo. Het is meer underground”, aldus Ekatarina, die zelf zal draaien op het event. “We mikken op een publiek tussen de 18 en de 55. Wie jonger is dan 18 kan echter niet binnen, onder meer uit veiligheidsoverwegingen.”

De binnenkoer van Degels werd vrijdag omgetoverd tot een minifestivalterrein. “Alles wordt afgeschermd, zodat het allemaal veilig verloopt.”

Alles begint morgen zaterdag om 11 uur met een aperotime. In totaal passeren zeven dj’s de revue. “Er zijn enkele dj’s uit Antwerpen, Oostende en Moeskroen, aangevuld met de Quest Resident DJ’s, die 12 uur de beste house zullen serveren. Er zijn foodtrucks en een cocktailbar vanaf 11 uur, dus mensen kunnen al vroeg komen aperitieven en een hapje eten. Voor de vroege vogels is er zelf een gratis hapje en drankje”, aldus nog de organisatoren. “Alles duurt tot 23 uur.”

Het bedrijf Degels bevindt zich in de industriezone langs het jaagpad in Ieper.