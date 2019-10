Wijzigingen plan De Leet voorgesteld aan Ieperlingen: meer ‘verdampbare’ parkeerplaatsen en een andere waterpartij Christophe Maertens

16 oktober 2019

14u26 0 Ieper In het museumcafé in Ieper kregen de Ieperlingen het bijgestuurde plan voor De Leet te zien. Aan het plan werden twee wijzigingen aangebracht: meer (verdampbare) parkeerplaatsen en een andere waterpartij. “De werken zullen wel in fases moeten gebeuren. Men kan het centrum van de stad geen twee jaar afsluiten.”

Het huidig stadsbestuur heeft het plan voor de heraanleg van De Leet en omgeving bijgestuurd. Enkele tientallen mensen kwamen dinsdagavond een kijkje nemen naar de uiteenzetting van het nieuwe plan. “Er zijn eigenlijk twee wijzigingen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Ten eerste creëren we 57 ‘verdampbare’ parkeerplaatsen, deels op het Vandenpeereboomplein en deels op het Sint-Maartensplein. Die parkeerplaatsen kunnen bij evenementen of na evaluatie weer verdwijnen. Wat we ook veranderen zijn de drie statische waterbakken in een dynamische grondfontein. Die is onderhoudsvriendelijker en bovendien kunnen kinderen daar in spelen. Zo’n fontein kan eenvoudig worden stilgelegd bij grote evenementen.”

Bereikbaarheid binnenstad

Voor de burgemeester was de bereikbaarheid van de binnenstad een belangrijk onderwerp in de aanloop naar de verkiezingen. “Iedereen weet dat ik voor een bereikbare binnenstad ben en daar horen voldoende parkeerplaatsen bij. Die zijn er voor bewoners, bezoekers en voor de handelaars. We zetten maximaal in op shop-en-go en kortparkeren. Op die manier verhogen we de rotatie van het verkeer. Wie minder mobiel is of minder tijd heeft en slechts een paar boodschappen moet doen, moet de binnenstad kunnen bereiken. Andere mensen kunnen gebruik maken van de randparkings.”

De werken aan De Leet beginnen in het najaar 2020 en zouden twee jaar duren. Er wordt rekening gehouden met het archeologisch onderzoek en met onvoorziene omstandigheden, zoals het weer.

Werken in fases

Pierre De Rynck woont al 45 jaar in Ieper. “Ik vind het een positieve evolutie”, zegt de man. “Het centrum moet immers bereikbaar blijven voor de handel en de nijverheid. Ook voor de toeristen trouwens. Positief is dat de bussen weg zullen blijven. Uiteindelijk is er hier geen groot parkeerprobleem. Tijdens de week is er wel altijd plaats om te parkeren. Bij grote evenementen heb je altijd wel een tekort, maar ook in andere steden is dat zo.”

“De werken zullen wel in fases moeten gebeuren. Men kan het centrum van de stad geen twee jaar afsluiten. Dat zou een achteruitgang betekenen en dat mag niet.”

Het oorspronkelijk plan voor De Leet werd opgesteld door de vorige meerderheid, waarvan CD&V deel uitmaakte. Katrien Desomer, nu in de oppositie, vindt de wijzigingen een gemiste kans. “In andere centrumsteden is er een andere aanpak. Veelal wordt daar geïnvesteerd in parking buiten de stadskern. In de zone hier zijn er momenteel 285 parkeerplaatsen, terwijl er dat na de uitvoering van het huidige plan 284 zullen zijn. Dat is niet vooruitstrevend en een stap terug. Het vorig plan was een compromis en het werd onderschreven door alle betrokken partijen en adviesraden, waaronder de middenstand.” Katrien Desomer vindt het jammer dat er zo goed als geen inspraak was. “Het huidig stadsbestuur maakt er zich van af door alles in een paar uur aan het publiek voor te stellen, terwijl er in Vlameringe dan wel een wel bevraging loopt over hoe een speelplein kan worden ingericht als trapveld. Waarom kon er geen bevraging zijn over het nieuwe plan van De Leet?”

Katrien Desomer zegt dat het weren van bussen wel een goede zaak is. “De toeristenbussen op wandelafstand houden is een goed plan. Er moet natuurlijk wel een alternatief zijn, voor mensen die niet goed meer te been zijn. Kleine elektrische busjes zouden perfect kunnen.”

Aanzuigeffect

Sp.a-schepen Philip Bolle, die de vorige legislatuur nog in de oppositie zat en toen pleitte voor een verkeersarme stad, zegt dat het niet gaat om radicale wijzigingen. “Ik denk dat dit een goed plan is. Voor mij was het belangrijkste dat er geen ondergrondse parking komt in de binnenstad. Zo’n parkeergarage in het hart van de stad, met het bijhorende aanzuigeffect, is onomkeerbaar en een fout signaal. Losse parkeerplaatsen kunnen ten allen tijde plaats maken voor een andere invulling. Ze hypothekeren het beleid niet. Op termijn zullen we sowieso evolueren naar een meer verkeersluwe binnenstad.”