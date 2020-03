Wijnboer schenkt 3.000 liter wijn weg om alcohol uit te distilleren, maar vreest zelf voor zijn bedrijf door opgelegde coronamaatregelen Christophe Maertens

10u22 1 Ieper Wijnboer Filip Decroix uit Boezinge (West-Vlaanderen) schenkt 3.000 liter wijn weg om de zorgsector te helpen. Het is de bedoeling om de alcohol eruit te distilleren en daarmee handgel te maken. Ondertussen kreunt de wijnbouwer onder de gevolgen van de coronacrisis. “Ik hoop dat er vlug een versoepeling van de maatregelen komt, anders overleven heel wat handelaars deze ramp niet.”

Filip Decroix van wijngoed Zilver Cruys in Boezinge wil 3.000 liter wijn weggeven om er de pure alcohol uit te halen. Die alcohol kan dan worden gebruikt om handgel van te maken, een product waar heel wat ziekenhuizen naar op zoek zijn. AZ Groeninge in Kortrijk deed al een oproep om zuivere alcohol binnen te brengen. “Als mensen rondom ons sterven, en dat kan door een banale reden zijn zoals een tekort aan een product, dan vind ik het mijn morele en burgerlijke plicht om te helpen”, zegt de wijnbouwer. “Omdat ik niet medisch ben geschoold, kan ik op dat vlak niets doen. Wat ik echter wel kan, is mijn product ter beschikking stellen om andere mensen te helpen.”

Wipers Poppy Wine

Filip zoekt nu iemand die de alcohol uit de wijn kan distilleren. “Het blijkt niet zo eenvoudig om een stokerij te vinden. Vroeger waren er hier wel enkele in de regio, maar in de loop der tijd gingen die allemaal failliet”, aldus de wijnboer. “In Hasselt zijn er wel nog, maar dat is nogal ver vanuit West-Vlaanderen.” Ondertussen vond Filip iemand uit de streek van Oudenaarde waarmee hij aan het onderhandelen is.

De wijn die de wijnboer wegschenkt, is de zogenaamde Wipers Poppy Wine, speciaal gemaakt voor de bezoekers uit Engeland. Het wijndomein van Filip is het enige dat te vinden is op voormalige loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. “Met het einde van de herdenkingsperiode, maar vooral door Brexit, zag ik de Britse toeristen wegblijven. Ik raak die wijn, die in een container wordt bewaard, niet meer kwijt. Daarom vond ik het een goed idee het product te schenken aan een goed doel.”

Hopbellen

Ondertussen krijgt Filip af te rekenen met de gevolgen van de coronacrisis. De wijnbouwer bracht een tijd geleden hoppewijn op de markt. Dat is een schuimwijn die wordt verrijkt met twee soorten hopbellen, de smaakmaker van bier. “Dat product sloeg aan en het is nu eigenlijk het seizoen dat restaurants het bij mij bestellen. Omdat die momenteel allemaal gesloten zijn, gebeurt dat echter niet. Mijn hoppewijn blijft dus liggen, wat voor mij een drama is.”

Filip hoopt dat er binnenkort een versoepeling van de maatregelen komt. “De gezondheid van de mensen komt natuurlijk op de eerste plaats. Ik vrees echter dat veel bedrijven, ondanks de steunmaatregelen, over de kop zullen gaan. Vooral als ik viroloog Marc Van Ranst hoor zeggen dat het nog een jaar kan duren voor alles weer normaal is.”