Wijkbewoners kiezen locatie kunstwerk Nikolaas de Kanonnier Christophe Maertens

04 juli 2019

05u50 3 Ieper In de Ieperse Torrepoortwijk mogen de bewoners kiezen op welke plaats er het kunstwerk de keramieken Nikolaas de Kannonnier komt. Het stadsbestuur stelt drie mogelijke plaatsen voor. “Cultuur dicht bij de mensen, in wijken en deelgemeenten, daar wil het stadsbestuur van Ieper bewust op inzetten”, aldus schepen Valentijn Despeghel (sp.a).

Het keramieken kunstwerk Nikolaas de Kanonnier was vroeger te zien aan de gevel van het huis van minister Gust Breyne in de Duivenstraat 4 in Ieper. Het was een geschenk van de wijk aan de beroemde buur. “Op een bepaald moment werd het huis gerenoveerd en werd het werk verwijderd”, zegt Karina Capoen, die samen met haar man Jackie Vandenbilcke het kunstwerk aan de stad gaf. “Een alerte burger zag dat het werk dreigde te verdwijnen en hij verkreeg het kunstwerk. Het lag een tijdje in café De Torrepoort tot het bij ons terecht kwam. We schenken het nu terug aan de stad, op voorwaarde dat het een plaatsje krijgt in de wijk.”

De wijkbewoners kunnen nu kiezen waar het Nikolaas de Kanonnier komt te staan. “Zij kunnen kiezen uit drie locaties”, aldus schepen van Cultuur Valentijn Despeghel. “Tijdens de wijkkermis in juli kunnen de bewoners hun keuze maken via een stembus. In de aanloop naar de kermis staat een kleine openluchtexpo in de wijk met alle info over het project. De technische dienst ontwierp en maakte de houten constructie waarin het werk te zien is.”

Wie het keramieken kunstwerk maakte, is onbekend. Het werk verwijst naar de reus uit de Kattenstoet, Nikolaas de Kanonnier. Het verhaal gaat dat Nikolaas Hoedt, naar wie de reus verwijst, met een schot 18 leden van de lijfwacht van Lodewijk XIV doodde.