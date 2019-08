Wijkbewoners kiezen Basculestraat als locatie kunstwerk Nikolaas de Kanonnier Christophe Maertens

28 augustus 2019

21u27 0 Ieper De bewoners van de Ieperse Torrepoortwijk kozen tijdens de wijkkermis de nieuwe locatie van het keramieken kunstwerk van Nikolaas de Kanonnier. Het wordt een grasperk in de Basculestraat, aan de toegang tot de wijk, ter hoogte van nummer 40. “Een echte blikvanger voor de Torrepoortwijk dus”, zegt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (sp.a).

Het keramieken kunstwerk was vroeger te zien aan de zijgevel van het huis van minister Gust Breyne langs de Duivenstraat in Ieper. “Het was destijds door de wijkbewoners geschonken aan ‘hun minister’”, zegt schepen Despeghel. “Dit kunstwerk werd van de gevel afgenomen en de eigenaars Jackie Vandenbilcke en Karina Capoen schonken het aan de stad. Wel onder de voorwaarde dat dit keramieken kunstwerk een nieuwe mooie plaats in de wijk zou krijgen. Deze nieuwe plaats wordt dus de Basculestraat – en dat kozen de wijkbewoners zélf uit drie voorstellen.