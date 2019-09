Wie loopt het snelst... in bruidsjurk?! LBR

29 september 2019

17u31 2 Ieper De Runaway Bride Run met bijna tweehonderd dames, en enkele heren, in bruidskledij trok zondagnamiddag door Ieper.

Organisator van dienst was Els Vangheluwe. Ze vierde met de originele loopwedstrijd de tiende verjaardag van haar bruidswinkel Els Lucienne. “Fantastisch toch dat je nog eens je trouwkledij kan aantrekken”, zegt Els. Voor de gelegenheid had ze zelf haar trouwkleed van tien jaar geleden nog eens aangetrokken. De opbrengst gaat naar Think Pink, de organisatie die zich inzet voor borstkankerpreventie.

De loopwedstrijd verliep niet altijd zonder slag of stoot. Hoe de bruidjes gedurende drie kilometer het beste van zichzelf gaven, willen we je niet onthouden.